Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
25 февраля 2026 13:30
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта
25 февраля 2026 13:25
Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
25 февраля 2026 13:10
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год
25 февраля 2026 12:57
Эксклюзив
Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
25 февраля 2026 11:59
140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля
25 февраля 2026 11:41
Штрафы за ночной шум вырастут в Нижегородской области
Общество

108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год

25 февраля 2026 13:10 Общество
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год

Фото: Александр Воложанин

Почти 100 тысяч человек в прошлом году смогли переехать из аварийных домов в новое жильё. Всего за 2025 год в стране построили 108 млн квадратных метров жилья, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках доклада в Госдуме о деятельности Правительства за 2025 год.

По его словам, жилищные программы остаются востребованными. Более 960 тысяч семей оформили ипотеку, чаще всего выбирая программы "Семейная", "Дальневосточная" и "Арктическая".

Почти все регионы получили казначейские инфраструктурные кредиты — это займы до 15 лет под льготные 3% годовых. Средства направили на ремонт и строительство дорог, школ, детских садов и больниц, а также на обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.

За год в стране благоустроили около 7,5 тысячи дворов, парков, набережных и площадей. Работа по созданию комфортной среды ведётся в рамках нацпроектов "Инфраструктура для жизни" и "Туризм и гостеприимство".

Напомним, в Нижегородской области план по вводу жилья на 2025 год составлял 1,728 млн квадратных метров. По итогам года регион даже немного превысил показатель — введено 1,75 млн квадратных метров. За год построили 8 183 дома на 19 222 квартиры. По объёму ввода жилья область заняла четвёртое место в ПФО.

Теги:
Жилье Михаил Мишустин Строительство
18 февраля 2026 15:00
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине
11 февраля 2026 13:39
Нижегородские супруги получили новую квартиру спустя 55 лет ожидания
05 февраля 2026 12:27
Названы нижегородские муниципалитеты-лидеры по вводу жилья в 2025 году
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
