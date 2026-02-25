108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 100 тысяч человек в прошлом году смогли переехать из аварийных домов в новое жильё. Всего за 2025 год в стране построили 108 млн квадратных метров жилья, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках доклада в Госдуме о деятельности Правительства за 2025 год.

По его словам, жилищные программы остаются востребованными. Более 960 тысяч семей оформили ипотеку, чаще всего выбирая программы "Семейная", "Дальневосточная" и "Арктическая".

Почти все регионы получили казначейские инфраструктурные кредиты — это займы до 15 лет под льготные 3% годовых. Средства направили на ремонт и строительство дорог, школ, детских садов и больниц, а также на обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.

За год в стране благоустроили около 7,5 тысячи дворов, парков, набережных и площадей. Работа по созданию комфортной среды ведётся в рамках нацпроектов "Инфраструктура для жизни" и "Туризм и гостеприимство".

Напомним, в Нижегородской области план по вводу жилья на 2025 год составлял 1,728 млн квадратных метров. По итогам года регион даже немного превысил показатель — введено 1,75 млн квадратных метров. За год построили 8 183 дома на 19 222 квартиры. По объёму ввода жилья область заняла четвёртое место в ПФО.