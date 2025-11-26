Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Экономика

Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО

26 ноября 2025 18:09 Экономика
Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО

Фото: пресс-служба администрации Самары

Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время реверсной бизнес-миссии (18+) в Нижнем Новгороде 25 ноября. 
Организаторами выступили администрация Самары и министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие 16 предприятий Самары и более 50 предприятий Нижегородской области. Это производители и поставщики промышленных машин и специального оборудования, изготовители химических товаров, разработчики электрической аппаратуры, строительные фирмы, медицинские компании, предприятия пищевой промышленности, производители картонной упаковки.

«Нижегородская и Самарская области обладают значительным промышленным потенциалом. Прямой диалог с руководством Самары, отраслевыми ведомствами и инфраструктурой поддержки позволяет системно решать задачи, направленные на достижение технологического лидерства. Встречаемся с коллегами уже третий раз в этом году. В июне состоялась бизнес-миссия нижегородских предприятий в Самару, а в октябре мы принимали делегацию Самарской области. На прошедших мероприятиях было подписано семь соглашений, направленных на проработку поставки стройматериалов, изделий из проволоки и композитных материалов. В этот раз мы проработали ещё три документа», – отметил Максим Черкасов.

«Важно помогать развивать сотрудничество предприятий Самары с другими компаниями Приволжского федерального округа. Нижегородские промышленники летом уже побывали в Самаре с деловым визитом и в рамках деловых встреч нашли возможности для дальнейшего сотрудничества. Бизнес-миссия в Нижегородскую область подкрепляет те договоренности, которые были достигнуты в Самаре, а кроме того, дает возможность самарским предприятиям ознакомиться с производственным комплексом соседнего региона и найти как вероятные технические решения для своих предприятий, так и потенциальных партнеров для бизнеса», - отметил глава Самары Иван Носков.

Также в ходе бизнес-миссии запланировано посещение делегацией Самары предприятий Нижнего Новгорода, Выксы, Арзамаса, Кстова и Дзержинска.
Напомним, в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Он действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

Теги:
бизнес Нацпроект экономика
