Общество

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp вопросом времени

27 ноября 2025 11:15 Общество
В Госдуме назвали блокировку WhatsApp вопросом времени

Депутат Госдумы по информационной политике Антон Немкин выразил мнение, что блокировка WhatsApp* в России — это лишь вопрос времени. По его словам, компания Meta*, владелец сервиса, игнорирует требования российских регуляторов, не локализует личные данные пользователей и сталкивается с ростом кибератак.

Так, количество инцидентов увеличилось в 3,5 раза, и пользователи всё чаще сталкиваются со взломами, мошенничеством и проблемами с безопасностью.

Немкин отметил, что такие действия со стороны Meta* недопустимы, особенно в контексте угроз безопасности граждан. По его мнению, если зарубежный сервис систематически нарушает правила и игнорирует требования российских властей, то вопрос его дальнейшего присутствия в стране становится очевидным.

Как сообщает 360.ru, в октябре пользователи в некоторых регионах уже сообщали о сбоях в работе Telegram и WhatsApp*. Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение работы иностранных мессенджеров, объяснив это борьбой с мошенничеством и вовлечением граждан вовлечением в диверсионные и террористические действия. Ведомство также указало, что владельцы сервисов неоднократно игнорировали требования регуляторов.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. (руководящей организации социальных сетей Instagram и Facebook) на территории РФ запрещена

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных