Нижегородки планируют потратить на подготовку к Новому году около 6 550 рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Жительницы Нижнего Новгорода начали активно готовиться к празднованию Нового года: составляют планы, выбирают наряды и рассчитывают расходы. Эксперты Авито Услуг провели опрос и узнали, где нижегородки собираются встречать праздник и какой бюджет закладывают на создание праздничного образа.

Согласно результатам исследования, более половины респонденток (51%) намерены встретить Новый год дома в уютной праздничной атмосфере. Около трети (30%) собираются отправиться в гости к друзьям или родственникам. Еще 2% планируют провести ночь в ресторане или на праздничной вечеринке.

Создание эффектного новогоднего образа для многих участниц опроса оказалось важной частью подготовки. Более трети женщин (37%) сообщили, что планируют тематический наряд, но еще не выбрали конкретный вариант. 16% уже определились с одеждой для корпоратива или вечеринки. При этом часть нижегородок планируют обойтись без особых затрат: 15% наденут повседневную одежду, а 32% пока не задумывались о своем праздничном стиле.

В выборе наряда мнения также разделились. 38% участниц намерены использовать вещи, которые уже есть в гардеробе, 35% собираются купить новые элементы специально к празднику. Еще 3% планируют сшить наряд самостоятельно или заказать у мастера.

Цветовая палитра 2026 года также оказала влияние на планы жительниц города. Более половины опрошенных признались, что при подготовке учитывают модные рекомендации: цвета наступающего года — красный, оранжевый, золотой, коричневый и зеленый. При этом 39% иногда следуют подобным тенденциям, а 19% делают это регулярно. Около трети нижегородок (37%) выбирают наряд, ориентируясь исключительно на личные предпочтения и то, что им идет.

Для завершения праздничного образа 15% женщин собираются воспользоваться услугами салонов красоты или частных мастеров для создания прически. Схожая доля (17%) планирует доверить профессионалам макияж, в том числе на дому.

В среднем нижегородки рассчитывают потратить на подготовку к празднику около 6 550 рублей. В эту сумму входят расходы на одежду, маникюр, макияж и укладку. При этом каждая пятая участница опроса (20%) планирует уложиться в 3 000 рублей, у четверти респонденток (24%) бюджет составит от 3 000 до 5 000 рублей, а у 10% — от 5 000 до 10 000 рублей.

Отношение к праздничным расходам по сравнению с прошлым годом изменилось не у всех. Четверть нижегородок (25%) отметили, что их бюджет остался прежним. 16% планируют потратить заметно больше, еще столько же — немного увеличить сумму. В то же время почти пятая часть опрошенных (19%) намерена сократить траты на новогоднюю подготовку.

