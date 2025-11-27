Билеты на "Поезд Деда Мороза" в Нижнем Новгороде исчезли за несколько минут

Фото:
Билеты на посещение вагона-резиденции "Поезда Деда Мороза" (0+), который прибудет в Нижегородскую область в конце декабря, были раскуплены практически моментально.
Продажа стартовала утром 27 ноября на официальном сайте РЖД. Свободные места закончились за несколько минут. Даже билеты, снятые с предварительной брони, не задержались в продаже — они тоже разошлись мгновенно.
Сказочный поезд, путешествующий по стране в канун Нового года, приедет в Нижегородскую область 27 декабря. Он сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В составе праздничного состава — вагон-приёмная Деда Мороза, анимационные вагоны, кукольный театр, вагоны-рестораны и лавка с сувенирами. Посетить анимационную программу у "Поезда Деда Мороза" смогут все желающие, для этого билеты не нужны.
Ранее выяснилось, что в этом году салюта на Новый год снова не будет.
Напомним также, что с 20 декабря в столице Приволжья откроются новогодние ярмарки.
