Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья

27 ноября 2025 15:05 Общество
Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье активно развивается система предпрофессионального образования. Более 47 тысяч учащихся в 90% школ региона осваивают практические навыки в IT, агротехнологиях, инженерии, медицине, предпринимательстве, психологии и педагогике, а также в кадетском и медиа направлениях. Как сообщает 360.ru, количество таких классов увеличилось на 42% в текущем году.

Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что восемь из десяти выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджетные места. Особенно высокие результаты демонстрируют IT-классы: 94% их выпускников получают бюджетные места. Также 89% учеников инженерных классов и 84% медицинских классов поступают на бюджет.

Предпрофессиональные классы сотрудничают с более чем 400 партнерами, включая крупные компании, такие как "Росатом", "Исток" и "Рубин". Это позволяет учащимся проходить практику и получать реальный опыт работы.

Выпускники IT-классов показывают выдающиеся результаты на ЕГЭ по информатике, математике и физике, сдавая их в среднем на девять баллов выше сверстников. Юные инженеры и предприниматели также демонстрируют высокие результаты, превышая средний показатель на семь баллов.

Учитель информатики гимназии № 16 "Интерес" в Люберцах Павел Волгин подчеркнул, что такие программы способствуют ранней профориентации и успешной подготовке к поступлению в вузы.

Наиболее популярными вузами среди выпускников стали МГТУ имени Баумана, Тимирязевская академия, Пироговский университет, МФТИ и МИФИ. Учащиеся знакомятся с этими учебными заведениями еще в школе, посещая лекции и мастер-классы.

Школы региона активно оснащаются современным оборудованием, что позволяет проводить научные исследования и заниматься практической работой. Особенно заметен рост числа IT- и агротехнологических классов.

При поступлении в вуз выпускники предпрофессиональных классов могут получить до десяти дополнительных баллов, что значительно повышает их шансы на зачисление.

Образование Школы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных