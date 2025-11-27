Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 17:30ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах
27 ноября 2025 17:23Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе
27 ноября 2025 17:13Сотрудники "Т Плюс" знакомят нижегородских лицеистов с профессией энергетика
27 ноября 2025 17:04"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода
27 ноября 2025 16:53Кстовчане просят ускорить ремонт домов после падения обломков БПЛА
27 ноября 2025 16:50За рассылку интимных фото предложили ввести административную ответственность
27 ноября 2025 16:28"Ростелеком" меняет порядок набора номера в связи с включением Кстовского района в Нижний Новгород
27 ноября 2025 15:40Почему первой открыли станцию метро "Ленинская": необычный факт
27 ноября 2025 15:26Минздрав рассказал, каких врачей в Нижегородской области слишком много
27 ноября 2025 15:05Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья
Общество

Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе

27 ноября 2025 17:23 Общество
Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе

Фото: Варнавинская ЦРБ

В Варнавинском округе заработали сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта – в пос. Красный Луч и с. Новоникольское. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, строительство и оснащение ФАПов выполнено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем финансирования составил более 22 млн рублей.

Модульные здания оборудованы всем необходимым для оказания полноценной первичной медико-санитарной помощи. Здесь можно пройти обследования, сделать электрокардиограмму, сдать лабораторные анализы, получить консультацию специалиста. Каждый фельдшерско-акушерский пункт оснащен компьютером с доступом в Интернет и подключением к Единой цифровой платформе (ЕЦП), что позволяет оперативно получать результаты исследований и заключения врачей-специалистов из Варнавинской ЦРБ без необходимости выезда в районный центр.

На открытии новых медучреждений присутствовали представители администрации округа, медицинские работники и местные жители.

«Открытие современных ФАПов в малых и отдаленных от районного центра населенных пунктах – это практическая реализация задачи по повышению доступности медицинской помощи. Жители получают возможность проходить диагностику и получать консультации в комфортных условиях. Для самих медиков также улучшаются условия труда: работа в красивых, современных, хорошо оснащенных помещениях, несомненно, положительно сказывается на качестве всех оказываемых услуг», – отметил глава Варнавинского муниципального округа Александр Фролов.

ФАП в пос. Красный Луч будет обслуживать более 130 человек, а ФАП в с. Новоникольское - более 140 жителей из семи населенных пунктов. За каждым медучреждением закреплен автомобиль «Службы здоровья», полученный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов современным оборудованием и их интеграция в единое информационное пространство позволяет оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Это особенно важно для оперативной диагностики и контроля хронических заболеваний», – подчеркнула и.о. главного врача Варнавинской ЦРБ Людмила Быстрова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект ФАП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных