Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе

Фото: Варнавинская ЦРБ

В Варнавинском округе заработали сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта – в пос. Красный Луч и с. Новоникольское. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, строительство и оснащение ФАПов выполнено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем финансирования составил более 22 млн рублей.

Модульные здания оборудованы всем необходимым для оказания полноценной первичной медико-санитарной помощи. Здесь можно пройти обследования, сделать электрокардиограмму, сдать лабораторные анализы, получить консультацию специалиста. Каждый фельдшерско-акушерский пункт оснащен компьютером с доступом в Интернет и подключением к Единой цифровой платформе (ЕЦП), что позволяет оперативно получать результаты исследований и заключения врачей-специалистов из Варнавинской ЦРБ без необходимости выезда в районный центр.

На открытии новых медучреждений присутствовали представители администрации округа, медицинские работники и местные жители.

«Открытие современных ФАПов в малых и отдаленных от районного центра населенных пунктах – это практическая реализация задачи по повышению доступности медицинской помощи. Жители получают возможность проходить диагностику и получать консультации в комфортных условиях. Для самих медиков также улучшаются условия труда: работа в красивых, современных, хорошо оснащенных помещениях, несомненно, положительно сказывается на качестве всех оказываемых услуг», – отметил глава Варнавинского муниципального округа Александр Фролов.

ФАП в пос. Красный Луч будет обслуживать более 130 человек, а ФАП в с. Новоникольское - более 140 жителей из семи населенных пунктов. За каждым медучреждением закреплен автомобиль «Службы здоровья», полученный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов современным оборудованием и их интеграция в единое информационное пространство позволяет оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Это особенно важно для оперативной диагностики и контроля хронических заболеваний», – подчеркнула и.о. главного врача Варнавинской ЦРБ Людмила Быстрова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.