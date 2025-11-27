Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки

Нижегородские предприниматели приглашаются для оценки эффективности финансовых мер государственной поддержки. Опросы бизнеса проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на постоянной основе.
Как отметили в Минпроме, в регионе действует широкий спектр мер господдержки для предпринимателей, в том числе льготные займы и поручительства в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Важно, чтобы государственная поддержка, с помощью которой субъекты МСП могут запускать новые производственные линии, расширять штат сотрудников и повышать уровень качества продукции, была актуальной и эффективной. Онлайн-опросы – один из инструментов, созданных для диалога с бизнесом, они позволяют нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества региона», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Компании могут оценить удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем финансовой поддержки, а также предложить варианты улучшения.
Предприниматели региона могут пройти опрос в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области. Регистрация не требуется.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
