Экономика

Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки

27 ноября 2025 17:35 Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются для оценки эффективности финансовых мер государственной поддержки. Опросы бизнеса проводит министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на постоянной основе.

Как отметили в Минпроме, в регионе действует широкий спектр мер господдержки для предпринимателей, в том числе льготные займы и поручительства в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Важно, чтобы государственная поддержка, с помощью которой субъекты МСП могут запускать новые производственные линии, расширять штат сотрудников и повышать уровень качества продукции, была актуальной и эффективной. Онлайн-опросы – один из инструментов, созданных для диалога с бизнесом, они позволяют нам регулярно получать «обратную связь» от предпринимательского сообщества региона», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компании могут оценить удобство и прозрачность прохождения процедур получения финансовой поддержки, качество консультаций, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем финансовой поддержки, а также предложить варианты улучшения.

Предприниматели региона могут пройти опрос в любое удобное время на инвестиционном портале Нижегородской области. Регистрация не требуется.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: минпром Нижегородской области

