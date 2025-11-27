Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2025 18:02Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате
27 ноября 2025 17:35Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки
27 ноября 2025 16:29Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026
27 ноября 2025 15:46QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
27 ноября 2025 14:24Средний "чек" мошенников снизился в 4 раза
27 ноября 2025 13:59Нижегородки планируют потратить на подготовку к Новому году около 6 550 рублей
27 ноября 2025 13:421,1 млрд рублей заложили на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка
27 ноября 2025 11:55Банки раскрывают планы на 2026 год
27 ноября 2025 10:49Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
Экономика

Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате

27 ноября 2025 18:02 Экономика
Завод РУМО выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате

Фото: Александр Воложанин

Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, это произошло сегодня, 27 ноября, по мерам прокурорского реагирования. 

"Восстановление прав работников предприятия на оплату труда в полном объеме контролируется прокуратурой", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 439 сотрудников нижегородского завода с лета не получают деньги за свой труд. Долг превысил 95 млн рублей. 

По данным регионального минпрома, руководство завода собирается полностью погасить задолженность к концу 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Прокуратура РУМО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных