Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
По данным надзорного ведомства, это произошло сегодня, 27 ноября, по мерам прокурорского реагирования.
"Восстановление прав работников предприятия на оплату труда в полном объеме контролируется прокуратурой", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 439 сотрудников нижегородского завода с лета не получают деньги за свой труд. Долг превысил 95 млн рублей.
По данным регионального минпрома, руководство завода собирается полностью погасить задолженность к концу 2025 года.
