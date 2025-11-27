Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате Экономика

Фото: Александр Воложанин

Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, это произошло сегодня, 27 ноября, по мерам прокурорского реагирования.

"Восстановление прав работников предприятия на оплату труда в полном объеме контролируется прокуратурой", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 439 сотрудников нижегородского завода с лета не получают деньги за свой труд. Долг превысил 95 млн рублей.

По данным регионального минпрома, руководство завода собирается полностью погасить задолженность к концу 2025 года.