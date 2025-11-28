Филиал ПАО "Россети" усилил конструкции семи ключевых энерготранзитов в Нижегородской области Общество

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги заменили и укрепили опоры на линиях электропередачи 220-500 кВ в Нижегородской области. Проект позволил повысить устойчивость конструкций к воздействию окружающей среды и, как следствие, надежность работы системообразующих транзитов, от которых зависит электроснабжение таких крупных городов, как Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Бор и др.

Замена железобетонных опор выполнена на ЛЭП, питающих юго-восточные и центральные районы области и участвующих в электроснабжении предприятий нефтехимического кластера. На объектах установили современные конструкции российского производства на основе центрифугированных секционированных стоек. Они обладают высокими показателями механической прочности и устойчивы к сложным климатическим условиям. Высота опор составляет до 30 м.

Работы по укреплению фундаментов опор проведены на линиях, снабжающих электроэнергией Нижний Новгород, северо-восточную и центральную части Нижегородской области, в том числе Борский промышленный узел. При ремонте использовался высокопрочный бетон и современные полимерные материалы, обеспечивающие водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температур.

Замена и укрепление опор – важный этап в подготовке электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. Решение о проведении работ принимается по результатам комплексного обследования ЛЭП с применением современных методов неразрушающего контроля.