Общество

Всероссийский Конгресс наблюдателей объединил около 700 участников со всей России

28 ноября 2025 12:55 Общество
Всероссийский Конгресс наблюдателей объединил около 700 участников со всей России

Фото: Общественная палата Нижегородской области

На прошедшей неделе в Москве состоялся Всероссийский Конгресс наблюдателей, который впервые объединил около 700 участников из всех регионов России для совместного обсуждения подготовки к предстоящему электоральному циклу и вызовам, которые будут его сопровождать. Организатором мероприятия выступил корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Приветствия участникам конгресса направили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. 

По мнению Сергея Кириенко, общественные наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов. Элла Памфилова подчеркнула, что общественное наблюдение – «маркер качества голосования», а оценки общественных наблюдателей, по ее словам, являются «бесценным источником «обратной связи» для избирательной системы».  

 «Всероссийский конгресс станет началом нового этапа в общественном наблюдении. В этот, без преувеличения, исторический момент хотим выразить благодарность каждому из вас за вклад в общественный контроль за выборами, неравнодушие и желание быть частью большого сообщества! Многое пройдено, но важно продолжать идти дальше – всем вместе создавать новые решения, делиться опытом друг с другом и приобретать новые знания, чтобы всегда идти в ногу со временем», - обратилась к участникам конгресса председатель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова. 

Мастер-классы для общественников проводили ведущие эксперты, электоральные аналитики, медиаменеджеры, политологи и IT-специалисты. Кроме этого, общественники обсудили новые решения по организации наблюдения в микрогруппах. Лучшие идеи были представлены на итоговом пленарном заседании.

Участники сессии по информационной безопасности пришли к мнению о необходимости маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, и внедрять системы автоматического распознавания и противодействия фейкам.

«Здесь проявилось настоящее единение регионов страны, что стало символом нашей сплоченности и стремления к развитию демократических процессов. Это единение и совместные усилия — залог дальнейшего гражданского общества в нашей стране.  Это важно для того, чтобы каждая выборная кампания соответствовала самым высоким стандартам честности и справедливости», - отметила участница Всероссийского конгресса, директор нижегородской школы №106 Светлана Антипова. 

Ее поддержала еще одна нижегородка-участница конгресса Екатерина Булатова: «Мероприятие оставило яркие впечатления и подарило множество полезных знакомств. Особенно ценным было общение с коллегами из других регионов — мы обменялись опытом, обсудили актуальные проблемы и наметили пути их решения». 
 

