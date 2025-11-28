Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Спорт

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль студенческого адаптивного спорта

28 ноября 2025 13:13 Спорт
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль студенческого адаптивного спорта

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Областной студенческий фестиваль адаптивного спорта прошел в Нижнем Новгороде 26 ноября.

В мероприятии, организованном НИУ Президентской академии при поддержке регионального минспорта, приняли участие более 200 студентов из нижегородских вузов и колледжей, а также представители пяти команд Всероссийского общества инвалидов.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул значимость подобных мероприятий: "Развитие студенческого и адаптивного спорта – одни из приоритетных направлений нашей работы. Мы системно создаем доступную инфраструктуру, проводим соревнования, взаимодействуем с ВУЗами и ССУЗами".

Министр подчеркнул, что фестиваль дает студентам с ограниченными возможностями здоровья возможность развивать физические способности и чувствовать себя частью спортивного сообщества.

Участники соревновались в семи адаптивных дисциплинах: волейбол сидя, настольный теннис, шоудаун, дартс, пауэрлифтинг, армрестлинг и спортивное ориентирование в помещении. Также были представлены настольные спортивные игры — корнхолл, японский бильярд, джакколо и матрёшка.

Заместитель директора Нижегородского института управления Татьяна Пискунова отметила, что фестиваль проводится уже четвертый год подряд и продолжает развиваться.

По итогам фестиваля победителями и призерами в командных и индивидуальных соревнованиях стали 120 человек.

Заведующий кафедрой физического воспитания НИУ Президентской академии Вячеслав Оринчук сообщил, что в вузе последовательно развивают адаптивный спорт.

"В нашей академии существует такая секция еще с 90-х годов – это спортивное отделение по настольным спортивным играм. На секции занимается около 20-30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Также у нас есть отделение атлетической гимнастики. Ребята с ограниченными возможностями посещают зал и занимаются с достаточно большими весами. Мы хотим показать, что спорт доступен любому желающему. На мой взгляд, каждый студент должен заниматься физкультурой, а уж каким видом – он выбирает сам", - поделился завкафедрой.

Кроме того, весной ежегодно проводится отдельный фестиваль для школьников. В прошлом году в нем приняли участие около 120 человек.

Теги:
РАНХиГС Спорт Студенты
