Акция "Вкус заботы" прошла в Нижегородской области в преддверии Дня матери Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Традиционная акция «Вкус заботы» (0+) проходит в преддверии Дня матери. Всего запланировано 36 мероприятий в Нижнем Новгороде и муниципалитетах региона. В рамках акции мамы с детьми пекут пироги, передают их в военные госпитали или проводят чаепития для семей участников СВО.

В Дзержинске при поддержке местного отделения партии прошёл кулинарный мастер-класс. В нем приняли участие активисты «Женского движения Единой России» с детьми и внуками.

«Для детей такие мероприятия — это приобретение новых навыков и уникального опыта. Для мам и бабушек — это возможность выйти в свет, что в будни удается крайне редко. Но главный итог — это укрепление семейных уз, живое общение поколений», – отметила председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева.

Под руководством профессиональных поваров юные и взрослые кулинары учились правильно раскатывать тесто, подготавливать начинку и красиво заворачивать пирожки.

«Я первый раз пёк пироги вместе с мамой. Работать с тестом оказалось непросто, но с маминой поддержкой и советами всё получилось. Без неё я бы точно не справился», – поделился юный участник мероприятия Максим Антонов.

По окончании мастер-класса мамы и дети вместе попробовали свои изделия и оценили результат совместного творчества.

«Мы редко готовим с дочкой, а это мероприятие стало отличной возможностью сделать что-то вместе. Дочь в восторге, ей нравится такой творческий процесс, а мне вдвойне приятно, что удалось так полезно и весело провести время вдвоем. Пироги получились действительно вкусными, ведь мы вложили в них свою любовь и тепло», – рассказала участница мероприятия Анна Токарева.

Все гости мастер-класса получили памятные подарки от партии «Единая Россия».

Также в преддверии праздника в Штабе общественной поддержки прошла встреча матерей демобилизованных участников СВО с представителями социальных служб и региональной общественной приемной Д.А. Медведева. Участницы обсудили со специалистами волнующие их вопросы.

Мероприятие завершилось концертной программой, которую подготовили для них молодые нижегородские артисты.

«Вы не просто ждали — вы верили, поддерживали и сохраняли в семьях то, что так важно для всей страны: силу духа и надежду. Каждая из вас показала пример того, что значит быть опорой для своих сыновей и своего дома. Мы гордимся вами и будем делать всё, чтобы вы чувствовали поддержку не только в праздники, но и каждый день», – подчеркнула депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

К акции «Вкус заботы» присоединились в Советском районе Нижнего Новгорода. Участниками мероприятия стали матери бойцов СВО. Они испекли пироги и принесли их на чаепитие. С Днём матери участниц поздравил секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

«Поговорили о разном: о быте, о детях, о надеждах. В этих разговорах не было громких слов или пафоса, только искренность и понимание, ради чего все это. И пока мы вместе, пока мы помним о тех, кто на передовой, и поддерживаем тех, кто ждет их здесь, – у нас все получится», – отметила районный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Владислава Еремина.

Напомним, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является важнейшим направлением народной программы партии «Единая Россия».