Экономика

Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме "Города России: технологии лидерства"

28 ноября 2025 17:55
Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме Города России: технологии лидерства

Фото: организаторы форума

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин в рамках IX Общероссийского форума стратегического развития «Города России: технологии лидерства» (18+) представил практики агентства развития по работе с инвесторами в муниципалитетах.

Мероприятие, проходящее в Екатеринбурге 27-28 ноября, собрало глав более 75 российских городов и делегации из 30 регионов. Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов.

Напомним, в октябре 2025 года президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сопредседатель наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Александр Шохин привел в пример успешную модель работы Корпорации развития Нижегородской области для возможного тиражирования в других субъектах.

В рамках панельной дискуссии «Инвестиционный климат городов: барьеры, драйверы и совместные решения» Антон Гаранин рассказал об основных направлениях деятельности Корпорации развития, цифровых сервисах: калькуляторе мер поддержки и инвестиционной карте региона.

Также для предпринимателей доступны инвестиционные профили муниципалитетов, содержащие основную информацию о социально-экономических особенностях округа, его бизнес-среде, потенциале и инвестиционных нишах. В 2023 году Минэкономразвития РФ рекомендовало тиражировать данную практику в муниципалитетах страны. По данным федерального сервиса по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач «Смартека», разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ), практику по созданию инвестиционных профилей муниципалитетов внедрили Амурская область и Республика Крым.

Отдельное внимание было уделено институту территориальных управляющих, работающих во всех муниципалитетах региона. Они на регулярной основе консультируют предпринимателей и взаимодействуют с органами местного самоуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов. На данный момент на сопровождении территориальных управляющих находится более 190 проектов с общим объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей. По итогам их реализации планируется создать свыше 10 тысяч рабочих мест.

«В нашем регионе выстроена полноценная система работы с инвесторами, реализующими проекты в отдалении от областного центра. Благодаря этому бизнес знает, что в любой точке региона ему будет оказана необходимая поддержка при создании нового или расширении действующего предприятия. К каждому проекту специалисты Корпорации развития подходят индивидуально, вне зависимости от локации и объема инвестиций», – сказал Антон Гаранин.

В настоящее время на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области находится более 350 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 372 млрд рублей.

Напомним, что Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, и при этом предоставлять системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.

Теги:
Инвестиции Нацпроект Форум
