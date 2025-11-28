Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Происшествия

Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде

28 ноября 2025 18:40
Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде

Замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" задержали за взятку, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

По данным силовиков, должностное лицо получило не менее 4 млн рублей за победу в конкурсе и дальнейшее заключение контрактов с определенными фирмами на поставку и ремонт медоборудования. 

В нижегородском СК завели уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. 

Сотрудники силовых ведомств устанавливают возможных соучастников фигуранта, а также иных эпизодов. 

Ранее сообщалось, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской контрольно-счетной палаты осудят за взятки.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных