Замглава некоммерческой организации задержан за взятку в Нижнем Новгороде

Замдиректора ГКУ НО "Центр медицинской инспекции" задержали за взятку, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
По данным силовиков, должностное лицо получило не менее 4 млн рублей за победу в конкурсе и дальнейшее заключение контрактов с определенными фирмами на поставку и ремонт медоборудования.
В нижегородском СК завели уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.
Сотрудники силовых ведомств устанавливают возможных соучастников фигуранта, а также иных эпизодов.
Ранее сообщалось, что аудитора и четырех сотрудников нижегородской контрольно-счетной палаты осудят за взятки.
