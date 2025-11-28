"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне

Фото:
"Торпедо" в третий раз за сезон проиграло минскому "Динамо". Последняя домашняя игра ноября закончилась со счётом 1:2.
По началу хозяева выглядели немного сумбурно, а минчане быстро вошли в игру. Первый период прошёл без голов.
За пять минут до конца второго периода Сергей Гончарук наконец-то открыл счет, да еще и в меньшинстве. Нападающий перехватил шайбу за воротами соперника. Пытаясь отдать пас, попал в конёк защитника "Динамо", и шайба с рикошетом залетела в ворота.
Но радость хозяев продлилась недолго. Уже через три минуты Виталий Пинчук завершил быструю атаку минчан и распечатал ворота Дениса Костина.
А в начале третьего периода гости вышли вперёд. Победную шайбу забросил Вадим Шипачёв — для него это 994-е очко в КХЛ.
В концовке матча "Торпедо" получило шанс спасти игру: за три минуты до сирены хозяева остались в большинстве и выпустили шестого полевого. Но сравнять счёт так и не удалось.
Нижегородцы остаются на 4-й строчке Западной конференции с 41 баллом.
Следующий матч (6+) подопечные Алексея Исакова проведут 1 декабря на выезде против московского "Динамо".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+