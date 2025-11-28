Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
28 ноября 2025 23:12"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне
28 ноября 2025 16:25Антон Евменов: "Не хотелось бы терять Боселли бесплатно"
28 ноября 2025 15:30"Пари НН" не планирует масштабную трансферную кампанию этой зимой
28 ноября 2025 13:13В Нижнем Новгороде прошел фестиваль студенческого адаптивного спорта
28 ноября 2025 12:47Привлечение внебюджетных средств на развитие спорта обсудили в Москве
28 ноября 2025 12:30Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев
28 ноября 2025 10:30Волейболисты "Горького" не смогли обыграть "Нову"
28 ноября 2025 09:36"Торпедо-Горький" уступил "Молоту" и продлил серию поражений
27 ноября 2025 18:45Общественный совет поддержал проект обновления стадиона "Водник"
27 ноября 2025 17:17Крытая ледовая арена для хоккея с мячом может появиться в Нижнем Новгороде
Спорт

"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне

28 ноября 2025 23:12 Спорт
Торпедо уступило минскому Динамо в третий раз в сезоне

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" в третий раз за сезон проиграло минскому "Динамо". Последняя домашняя игра ноября закончилась со счётом 1:2.

По началу хозяева выглядели немного сумбурно, а минчане быстро вошли в игру. Первый период прошёл без голов.

За пять минут до конца второго периода Сергей Гончарук наконец-то открыл счет, да еще и в меньшинстве. Нападающий перехватил шайбу за воротами соперника. Пытаясь отдать пас, попал в конёк защитника "Динамо", и шайба с рикошетом залетела в ворота.

Но радость хозяев продлилась недолго. Уже через три минуты Виталий Пинчук завершил быструю атаку минчан и распечатал ворота Дениса Костина.

А в начале третьего периода гости вышли вперёд. Победную шайбу забросил Вадим Шипачёв — для него это 994-е очко в КХЛ.

В концовке матча "Торпедо" получило шанс спасти игру: за три минуты до сирены хозяева остались в большинстве и выпустили шестого полевого. Но сравнять счёт так и не удалось.

Нижегородцы остаются на 4-й строчке Западной конференции с 41 баллом.

Следующий матч (6+) подопечные Алексея Исакова проведут 1 декабря на выезде против московского "Динамо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных