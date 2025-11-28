"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" в третий раз за сезон проиграло минскому "Динамо". Последняя домашняя игра ноября закончилась со счётом 1:2.

По началу хозяева выглядели немного сумбурно, а минчане быстро вошли в игру. Первый период прошёл без голов.

За пять минут до конца второго периода Сергей Гончарук наконец-то открыл счет, да еще и в меньшинстве. Нападающий перехватил шайбу за воротами соперника. Пытаясь отдать пас, попал в конёк защитника "Динамо", и шайба с рикошетом залетела в ворота.

Но радость хозяев продлилась недолго. Уже через три минуты Виталий Пинчук завершил быструю атаку минчан и распечатал ворота Дениса Костина.

А в начале третьего периода гости вышли вперёд. Победную шайбу забросил Вадим Шипачёв — для него это 994-е очко в КХЛ.

В концовке матча "Торпедо" получило шанс спасти игру: за три минуты до сирены хозяева остались в большинстве и выпустили шестого полевого. Но сравнять счёт так и не удалось.

Нижегородцы остаются на 4-й строчке Западной конференции с 41 баллом.

Следующий матч (6+) подопечные Алексея Исакова проведут 1 декабря на выезде против московского "Динамо".