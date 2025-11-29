Более 110 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика РЖД Экономика

Фото: минпромторг Нижегородской области

Более 110 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика ОАО «Российские железные дороги». Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» совместно с региональным Минпромом в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мероприятии приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Максим Черкасов отметил, что налаживание деловых отношений внутри региона избавляет стороны от целого ряда издержек: упрощаются вопросы логистики, контроля качества товара и коммуникации между партнерами.

«Дни поставщика — это прямой путь для нижегородского малого и среднего бизнеса к крупным заказчикам. Здесь предприниматели получают информацию о требованиях компаний, проводят прямые переговоры и презентуют свою продукцию потенциальным партнёрам на питч-сессии. В этом году мы организовали девять отраслевых встреч. Итоговым стал День поставщика с ОАО «Российские железные дороги» – одно из крупнейших событий серии. Рассчитываем, что это общение в скором времени приведёт к реальным контрактам. Всего с начала года в этих мероприятиях приняли участие более 900 нижегородских предпринимателей», – сказал Максим Черкасов.

Он добавил, что на площадке мероприятия региональный центр «Мой бизнес» и ОАО «РЖД» заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили первый заместитель начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов и директор АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Иван Разуваев. По соглашению планируется оказание взаимной информационной поддержки и проведение совместных мероприятий.

На мероприятии была организована выставка продукции 17 нижегородских предпринимателей.

«Вся продукция, которую продемонстрировали производители, очень достойная. Это важно, ведь от качества поставляемого продукта зависит безопасность сотрудников и пассажиров. Мы видим, что производители разделяют наши ценности, мы открыты для новых поставщиков и активно развиваем сотрудничество с предприятиями Нижегородской области», – отметил Сергей Дорофеевский.

Участники Дня поставщика также проконсультировались со специалистами Корпорации МСП, регионального Минпрома, центра «Мой бизнес», Микрокредитной компании, Фонда развития промышленности и гарантийной организации. Эксперты рассказали им об актуальных мерах поддержки, действующих в регионе, которые позволят региональным предприятиям дорасти до уровня, отвечающего требованиям заказчиков.

Напомним, с начала 2025 года прошли Дни поставщика в сферах медицины, пассажирских перевозок и логистики, металлургии, автомобилестроения, ритейла, атомной промышленности, строительства, а также отдельное мероприятие для промышленных предприятий Дзержинска.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».