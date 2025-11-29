Нижегородская область получила девять наград на "Российской студенческой весне" Общество

Фото: организаторы фестиваля "Студвесна"

С 25 по 28 ноября в Казани прошёл XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди вузов. Нижегородскую область представила делегация из 36 студентов ведущих вузов. На церемонии награждения 28 ноября регион стал обладателем девяти наград.

«В этом году для нас «весна» пришла осенью и оставила только лучшие и приятные воспоминания — мы показали отличный результат. Это в очередной раз доказывает, что в Нижегородской области создана среда, где раскрывается творческий и интеллектуальный потенциал молодых людей, где есть множество площадок для реализации их инициатив. Мы гордимся нашими студентами и благодарим их за труд и целеустремленность. Такой результат – точно сочетание смелости наших ребят и поддержки, которую оказывает регион», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В состав делегации вошли студенты из шести нижегородских вузов: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина, Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, ПИМУ и ННГАСУ.

Нижегородцы представили свои творческие номера и работы в семи направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Медиа», «Видео», «Арт», а также впервые – в номинации «Моушн-дизайн».

«Российская студенческая весна» — это площадка для молодежного творчества, которая организуется в поддержку национального проекта «Молодежь и дети».

Лауреаты XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»:

Направление «Вокальное»

Лауреат II степени в номинации «Академическое пение» (песни с академическим вокалом, соло, категория «Непрофильная») – Ульяна Зейналова с номером «Красавица Кадикса» (Нижегородский филиал НИУ ВШЭ).

Направление «Театральное»

Лауреат II степени в номинации «Театр малых форм» (драматический театр, большие составы, категория «Непрофильная») – коллектив «Пу-пу-пу» с номером «Гроза» по мотивам пьесы А.Н. Островского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Направление «Медиа»

Лауреаты I степени в номинации «Аудиоподкаст» (индивидуально-коллективная работа, категория «Профильная») – Иван Колмаков и Арман Мирзоян (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

Лауреаты III степени в номинации «Видеорепортаж» (коллективы, категория «Непрофильная») – Евгения Калинина и Светлана Тимофеева (Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, ПИМУ);

Специальный приз «За мультимедийную презентацию» в номинации «SMM и продвижение в социальных сетях (ВКонтакте)» (индивидуально-коллективная работа, категория «Профильная») — Алёна Шехирева и Полина Накул (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Направление «Видео»

Лауреат III степени в номинации «Документальный ролик» (индивидуальная работа, категория «Непрофильная») – Любовь Ломаченко (Нижегородский филиал НИУ ВШЭ);

Лауреаты III степени в номинации «Музыкальный клип» (коллективы, категория «Непрофильная») – Дарья Даровская и Зарина Шагабутдинова (Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Направление «Арт»

Лауреат I степени в номинации «Графический дизайн» (брендинг (фирменный стиль), индивидуальная работа, категория «Непрофильная») – Екатерина Самойлова (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

Лауреат I степени в номинации «Моушн-дизайн» (индивидуальная работа, категория «Непрофильная») – Светлана Ремизова (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).