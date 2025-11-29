Нижегородская область получила девять наград на "Российской студенческой весне"

Фото:
С 25 по 28 ноября в Казани прошёл XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди вузов. Нижегородскую область представила делегация из 36 студентов ведущих вузов. На церемонии награждения 28 ноября регион стал обладателем девяти наград.
«В этом году для нас «весна» пришла осенью и оставила только лучшие и приятные воспоминания — мы показали отличный результат. Это в очередной раз доказывает, что в Нижегородской области создана среда, где раскрывается творческий и интеллектуальный потенциал молодых людей, где есть множество площадок для реализации их инициатив. Мы гордимся нашими студентами и благодарим их за труд и целеустремленность. Такой результат – точно сочетание смелости наших ребят и поддержки, которую оказывает регион», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
В состав делегации вошли студенты из шести нижегородских вузов: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина, Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, ПИМУ и ННГАСУ.
Нижегородцы представили свои творческие номера и работы в семи направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Медиа», «Видео», «Арт», а также впервые – в номинации «Моушн-дизайн».
«Российская студенческая весна» — это площадка для молодежного творчества, которая организуется в поддержку национального проекта «Молодежь и дети».
Лауреаты XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»:
Направление «Вокальное»
Направление «Театральное»
Направление «Медиа»
Направление «Видео»
Направление «Арт»
