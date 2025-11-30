Евгений Люлин: "Сам став отцом и дедом, не перестаю и сегодня восхищаться мамами" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В День матери председатель регионального парламента Евгений Люлин в своих социальных сетях поделился с подписчиками воспоминаниями о маме – Евдокии Ивановне Люлиной. Она воспитывала шестерых детей, вела хозяйство и пекла самые вкусные пироги, известные во всей деревне.

«Сегодня праздник самых главных людей на свете – День матери!» – такими словами начал свой пост в МАХ-канале председатель регионального парламента.

«Моя мама – простая деревенская женщина. Никогда не знала слов тайм-менеджмент и многозадачность. Но к 6 утра в доме всегда было тепло. На столе стояли парное молоко и творог, жаром дышал свежий хлеб или пироги с картошкой. Уют, чистота, ее забота и умение подобрать нужные слова к каждому, казались для нас чем-то естественным. Ну а кто, если не мама?» – поделился воспоминаниями Евгений Люлин.

«Из нас, шестерых детей, и подумать никто не мог, чтобы она уставала или выгорала на работе. При этом сколько на ней всего держалось! В ее глазах всегда отражались любовь и переживание за сыновей и дочек», – отметил спикер.

«Сам став отцом и дедом, не перестаю и сегодня восхищаться мамами. Как они со всем справляются? Прошел век ручной стирки, появились кухонные комбайны и электромясорубки, но забот у мам не убавилось. Они по-прежнему кажутся мне всё успевающими, понимающими, самыми заботливыми и любящими», – признался Евгений Люлин.

Обращаясь ко всем матерям, председатель Законодательного Собрания сказал: «Дорогие наши, любимые мамочки! Так хочется пожелать каждой из вас безграничного счастья: в нем заключаются тихая радость за успехи детей, их здоровье, легкое решение всех бытовых забот и проблем».

«Материнство в нашей культуре – свято. Мама – самое мощное и исцеляющее слово на свете. От вас зависит общее настроение в доме. Поздравляю всех вас с Днем Матери, и желаю любви и счастья! Пусть в ваших семьях всегда царят гармония и радость!» – написал Евгений Люлин.