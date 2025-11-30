Евгений Люлин: "Обещания важно выполнять, особенно если ты даешь их детям"

Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
29 ноября 2025 17:34 Культура и отдых
Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выполнил данное ранее обещание и передал восьмилетнему Святославу Парамонову из Дзержинска новый аккордеон для занятий музыкой. Об этом спикер сообщил в своем МАХ-канале, напомнив подписчикам историю с путаницей в музыкальных инструментах.

«Помните историю о том, как мы с коллегами перепутали аккордеон с баяном? Наконец поставил в ней точку. Сдержал слово и передал новенький аккордеон музыкальной школе в Дзержинске для 8-летнего Святослава Парамонова», – написал Евгений Люлин.

«Маленький музыкант уже осваивает инструмент, старается. Пока он ему великоват, но со временем станет впору», – отметил председатель Законодательного Собрания.

Спикер также рассказал о музыкальной семье мальчика, где все увлечены творчеством. «Святослав растет в многодетной семье Парамоновых, где все влюблены в музыку. Папа, мама, два брата и сестренка создали ансамбль «Гармошки Парамошки», выступают на концертах, ведут свой музыкальный блог. В свободное время плетут маскировочные сети для бойцов СВО», – поделился Евгений Люлин.

Председатель регионального парламента пожелал юному дарованию успехов. «Желаю Святославу исполнить свою мечту о большой сцене! Пусть аккордеон поможет ему стать виртуозом. Парень упорный и очень талантливый. Верю, что добьется», – резюмировал спикер регионального парламента.

Евгений Люлин Законодательное собрание Музыка
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных