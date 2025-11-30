25 нижегородских школьных команд приняли участие в заключительном фестивале "Фиджитал по-русски" Общество

Фото: ЦМИНК "Кванториум"

В Нижнем Новгороде прошел Фестиваль русской культуры и спорта «Фиджитал по-русски», объединивший национальные спортивные традиции и передовые цифровые технологии. Его участниками стали более 100 нижегородцев в возрасте от 12 до 15 лет в составе 25 команд.

В ходе фестиваля состоялись мастер-классы и турниры по фиджитал-городкам и фиджитал-лапте, где участники смогли продемонстрировать как навыки в области робототехники и VR-технологий, так и физическую подготовку в классических русских видах спорта.

Цифровая часть соревнований была реализована благодаря разработкам педагогов и учащихся центра молодежных, инженерных и научных компетенций (ЦМИНК) «Кванториум». На фестивале были представлены роботизированный комплекс на базе Arduino для игры в городки и специализированное приложение на базе Unity для игры в лапту.

«Проведение спортивных фестивалей в таком новом формате, когда современные цифровые технологии сочетаются с исконно русскими видами спорта, – отличный способ привлечь внимание молодежи к истории и культуре нашей страны через популярный спортивный формат. На совещании по развитию фиджитал-движения в России, которое прошло в Нижнем Новгороде на площадке «Фиджитал-игр» под председательством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, наш регион был обозначен пилотным по развитию технических и национальных видов спорта. Благодарю «Кванториум» и министерство образования Нижегородской области за такие ценные для развития технических видов спорта цифровые наработки», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Для игры в фиджитал-городки и фиджитал-лапту ЦМИНК «Кванториум» разработал специальный роботизированный комплекс и приложение.

«В условиях стремительного технологического прогресса мы видим, как привычные игры обогащаются новыми элементами, что подчеркивает важность технологической составляющей в различных сферах деятельности. В образовательной сфере технологии виртуальной реальности находят широкое применение для проведения виртуальных экспериментов, моделирования сложных инженерных объектов и разработки новых технологий. Это значительно повышает эффективность обучения специалистов, таких как машинисты скоростных поездов, экологи и медработники. Мероприятие показывает, что интеграция высоких технологий в сферу образования становится неотъемлемой частью современного процесса получения знаний и профессионального развития», — отметила заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Все участники получили сертификаты, а победители и призеры были награждены памятными медалями и ценными подарками.

По итогам соревнований в «Фиджитал-лапте» первое место заняла команда «Гагаринцы-1» (нижегородская школа №66), второе – команда «Факел» (гимназия №13»), третье место у команды «Гагаринцы-2» (школа №66). В «Фиджитал-городках» сильнейшей оказалась команда «Банка Корнишон» (ЦМИНК «Кванториум»), «серебро» у команды Rob-bot (нижегородская школа №19), «бронзу» завоевала команда «На взлет-1» (школа №66).

«Мы все знаем: будущее строится на фундаменте прошлого. И на нашем фестивале это правило ожило! Традиционные русские игры зазвучали по-новому — в фиджитал-формате, где встретились традиции и современность. Мы видим, с каким азартом дети включаются в проект, знакомятся с играми их родителей, бабушек и дедушек. И сегодня мы не ставим точку в проекте, а уже задумываемся о старте нового этапа его развития», — отметила директор центра молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» Светлана Непокорова.

Фестиваль стал завершающим в серии образовательных мероприятий, направленных на обучение нижегородских школьников русским традиционным играм – лапте и городкам. Образовательная программа проводилась в рамках проекта «Фиджитал по-русски» (руководитель проекта Алексей Анцута).

Организаторы фестиваля — министерство образования и науки Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области, центр молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» при поддержке «Росмолодёжь.Гранты».