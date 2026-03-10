Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
10 марта 2026 16:03
Роспотребнадзор заинтересовался котлетами с плесенью в богородской школе №3
10 марта 2026 15:48
Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением
10 марта 2026 15:31
Нижегородцам с нарушением слуха помогут пользоваться голосовой связью
10 марта 2026 15:23
Интерес к эзотерике падает с каждым месяцем – исследование Т2
10 марта 2026 15:08
Новую поликлинику построят на Автозаводе
10 марта 2026 14:50
Сдвоенную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте
10 марта 2026 14:00
Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации
10 марта 2026 13:39
Более 23 тысяч домашних собак зарегистрировано в Нижегородской области
10 марта 2026 13:05
Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России
10 марта 2026 12:00
Доброволец СВО: "За войсками беспилотных систем будущее"
Общество

Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением

10 марта 2026 15:48 Общество
Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде водооткачивающая техника и бригады переведены в режим круглосуточной готовности в связи с ожидаемым потеплением. По прогнозам синоптиков, уже в среду, 11 марта, установится по-настоящему теплая весенняя погода.

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, подготовку к оттепели начали заранее — этот вопрос обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были сформированы противопаводковые отряды, обеспеченные техникой и оборудованием. Определены зоны ответственности на случай подтоплений.

Сейчас в районах города ведется мониторинг мест возможного скопления талых вод, продолжается вывоз снега и очистка дождеприемных решеток. В случае подтоплений на проблемные участки, особенно в заречной части города, оперативно направят откачивающую технику и мотопомпы.  

Помимо муниципальной техники, к устранению подтоплений привлекут ресурсы подрядчиков и АО "ОКО".

В мэрии также предоставили номера телефонов, по которым могут обращаться жители в случае подтоплений:

  • Автозаводский район: 435-87-33, 269-16-26, 295-73-56, 293-41-14.
  • Кстовский район: 8 (831) 452-48-40, 8 (831) 452-48-41.
  • Нижегородский район: 435-86-84, 269-16-26, 268-10-00.
  • Ленинский район: 258-07-50, 269-16-26, 262-26-22, 250-02-51, 244-18-69.
  • Московский район: 435-53-67, 435-53-99, 269-16-26, 268-11-00.
  • Сормовский район: 270-70-21, 282-14-25.
  • Канавинский район: 435-86-17, 435-86-18, 267-10-97, 268-10-00.
  • Советский район: 274-62-54, 435-53-40.
  • Приокский район: 435-59-38.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год. 

Администрация Нижнего Новгорода Паводок Половодье
