Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением

Фото:
В Нижнем Новгороде водооткачивающая техника и бригады переведены в режим круглосуточной готовности в связи с ожидаемым потеплением. По прогнозам синоптиков, уже в среду, 11 марта, установится по-настоящему теплая весенняя погода.
Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, подготовку к оттепели начали заранее — этот вопрос обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были сформированы противопаводковые отряды, обеспеченные техникой и оборудованием. Определены зоны ответственности на случай подтоплений.
Сейчас в районах города ведется мониторинг мест возможного скопления талых вод, продолжается вывоз снега и очистка дождеприемных решеток. В случае подтоплений на проблемные участки, особенно в заречной части города, оперативно направят откачивающую технику и мотопомпы.
Помимо муниципальной техники, к устранению подтоплений привлекут ресурсы подрядчиков и АО "ОКО".
В мэрии также предоставили номера телефонов, по которым могут обращаться жители в случае подтоплений:
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год.
