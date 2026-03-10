Нижний Новгород готовится к откачке талых вод в связи с потеплением Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде водооткачивающая техника и бригады переведены в режим круглосуточной готовности в связи с ожидаемым потеплением. По прогнозам синоптиков, уже в среду, 11 марта, установится по-настоящему теплая весенняя погода.

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, подготовку к оттепели начали заранее — этот вопрос обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были сформированы противопаводковые отряды, обеспеченные техникой и оборудованием. Определены зоны ответственности на случай подтоплений.

Сейчас в районах города ведется мониторинг мест возможного скопления талых вод, продолжается вывоз снега и очистка дождеприемных решеток. В случае подтоплений на проблемные участки, особенно в заречной части города, оперативно направят откачивающую технику и мотопомпы.

Помимо муниципальной техники, к устранению подтоплений привлекут ресурсы подрядчиков и АО "ОКО".

В мэрии также предоставили номера телефонов, по которым могут обращаться жители в случае подтоплений:

Автозаводский район: 435-87-33, 269-16-26, 295-73-56, 293-41-14.

Кстовский район: 8 (831) 452-48-40, 8 (831) 452-48-41.

Нижегородский район: 435-86-84, 269-16-26, 268-10-00.

Ленинский район: 258-07-50, 269-16-26, 262-26-22, 250-02-51, 244-18-69.

Московский район: 435-53-67, 435-53-99, 269-16-26, 268-11-00.

Сормовский район: 270-70-21, 282-14-25.

Канавинский район: 435-86-17, 435-86-18, 267-10-97, 268-10-00.

Советский район: 274-62-54, 435-53-40.

Приокский район: 435-59-38.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода утвердили план противопаводковых мероприятий на 2026 год.