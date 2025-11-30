Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Экономика

Нижегородский изготовитель теплового оборудования снизит время производственного процесса на 25% благодаря нацпроекту

30 ноября 2025 12:34 Экономика
Нижегородский изготовитель теплового оборудования снизит время производственного процесса на 25% благодаря нацпроекту

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Эван» в Нижнем Новгороде подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии. Компания является разработчиком и производителем отопительного и водонагревательного оборудования.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

«Эксперты РЦК проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выбрали пилотный поток – процесс производства электрокотлов. Доля потока в выручке компании составляет 50 процентов. По предварительным прогнозам, к моменту завершения проекта время протекания процесса пилотного потока снизится не менее чем на 25 процентов – с 60 до 45 часов, а выработка вырастет на девять процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

За три месяца работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия провели анализ текущего состояния и выявили 39 проблемных мест. Среди них – разное время зачистки швов после сварки, излишние перемещения операторов, неравномерная загрузка операторов на линии окончательной сборки. По каждому «узкому месту» были предложены решения, разработан план мероприятий.

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 28 сотрудников компании, а также подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение персонала бережливому производству.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют семь металлообрабатывающих предприятий. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Минпромторг Нацпроект Производительность труда
