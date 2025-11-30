Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

Около 300 молодых мам обратились в Нижегородский кадровый центр с начала года

30 ноября 2025 13:30 Экономика

298 молодых мам, воспитывающих детей до семи лет, обратились в Нижегородский кадровый центр для помощи в трудоустройстве с начала 2025 года.  

Основными сферами занятости соискательниц с маленькими детьми стали образование, промышленность, оптовая и розничная торговля. Карьерные консультанты службы занятости подобрали вакансии помощника воспитателя, специалиста по закупкам, администратора, делопроизводителя, диспетчера, экономиста, продавца, бухгалтера, инженера-контролера и другие.

«Совмещать материнство и карьеру бывает непросто. Поэтому наш подход — комплексный: мы не просто ищем любую работу, а помогаем найти именно ту, которая будет соответствовать профессиональным интересам и жизненной ситуации женщины, в том числе рассматриваем варианты с гибким графиком или удаленной занятостью», - отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для каждой соискательницы специалисты кадрового центра разрабатывают индивидуальный план содействия занятости, помогают составить резюме, готовят к собеседованию, подбирают вакансии с учетом навыков и возможностей, направляют на переобучение востребованным профессиям. Также молодые мамы могут рассчитывать на социальную и психологическую поддержку.

«Иногда женщины после декретного отпуска проходят через период неуверенности в своих профессиональных навыках и компетенциях. И наша задача – не просто трудоустроить, а поддержать, вдохновить, дать необходимые знания и уверенность, что материнство и карьера — это не выбор «или/или», а прекрасное сочетание. Мы хотим, чтобы возвращение в профессию стало для таких женщин не стрессом, а новым счастливым этапом в жизни», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Мамы с маленькими детьми могут обратиться за содействием в поиске работы в любой из филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России». Уточнить информацию можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/trudnnov) или по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47.

 

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Теги:
День Матери кадры Трудоустройство
