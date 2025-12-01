Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 11:29Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области
01 декабря 2025 11:16Нижегородские муниципалитеты передали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
01 декабря 2025 11:12Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам
01 декабря 2025 10:35Нижегородцев в декабре ждет самая короткая рабочая неделя в году
01 декабря 2025 09:38Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
30 ноября 2025 16:59Нижегородский дерматолог рассказала, чем опасен "супергрибок" из Европы
30 ноября 2025 16:37Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
30 ноября 2025 14:32Губернатор Глеб Никитин показал детское фото своей мамы
30 ноября 2025 14:26Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День матери
Общество

Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам

01 декабря 2025 11:12 Общество
Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартует пилотный проект, в рамках которого учащимся первых классов предложат использовать электронные браслеты для входа в школы. Инициатива реализуется администрацией города совместно с одним из банков и является первой в своем роде на территории России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

Новое устройство совмещает в себе функции банковской карты и пропуска в школу. Первоклассники получат браслеты бесплатно. 

Городская администрация поддержала этот проект, так как он соответствует современным требованиям цифровой среды и помогает повышать уровень безопасности в школах. Кроме того, такой формат особенно удобен для младших учеников, заявил градоначальник. 

Браслет станет дополнительным способом прохода в школу: в учебных заведениях города уже действует единая система контроля доступа, которая поддерживает различные типы карт и идентификаторов. Родители сами смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка. При этом браслет, по мнению мэра, особенно удобен именно для младших школьников – он постоянно находится на руке и меньше шансов, что его потеряют. Помимо входа в школу устройство можно использовать для оплаты школьного питания.

"Это хорошая возможность уже с первого класса прививать детям навыки обращения с деньгами и основы финансовой грамотности, конечно, под контролем родителей", – добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что участие в проекте является добровольным. Если семья решит отказаться от использования браслета, никто не станет навязывать его ребенку.

Подача заявок на участие в проекте откроется до конца 2025 года. Подробности родителям сообщат через школы.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Новгороде была внедрена Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания (ЕСКУДиОП). Этот проект решает сразу несколько важных задач – от обеспечения безопасности учеников до контроля за питанием в школьных столовых. На сегодняшний день в системе зарегистрированы 152 образовательные учреждения города, из которых 94 уже используют полноценную систему контроля доступа.

Ранее сообщалось, что в нижегородских магазинах тестируют проверку возраста через MAX. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Технологии школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных