Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартует пилотный проект, в рамках которого учащимся первых классов предложат использовать электронные браслеты для входа в школы. Инициатива реализуется администрацией города совместно с одним из банков и является первой в своем роде на территории России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Новое устройство совмещает в себе функции банковской карты и пропуска в школу. Первоклассники получат браслеты бесплатно.

Городская администрация поддержала этот проект, так как он соответствует современным требованиям цифровой среды и помогает повышать уровень безопасности в школах. Кроме того, такой формат особенно удобен для младших учеников, заявил градоначальник.

Браслет станет дополнительным способом прохода в школу: в учебных заведениях города уже действует единая система контроля доступа, которая поддерживает различные типы карт и идентификаторов. Родители сами смогут выбрать подходящий вариант для своего ребенка. При этом браслет, по мнению мэра, особенно удобен именно для младших школьников – он постоянно находится на руке и меньше шансов, что его потеряют. Помимо входа в школу устройство можно использовать для оплаты школьного питания.

"Это хорошая возможность уже с первого класса прививать детям навыки обращения с деньгами и основы финансовой грамотности, конечно, под контролем родителей", – добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что участие в проекте является добровольным. Если семья решит отказаться от использования браслета, никто не станет навязывать его ребенку.

Подача заявок на участие в проекте откроется до конца 2025 года. Подробности родителям сообщат через школы.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Новгороде была внедрена Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания (ЕСКУДиОП). Этот проект решает сразу несколько важных задач – от обеспечения безопасности учеников до контроля за питанием в школьных столовых. На сегодняшний день в системе зарегистрированы 152 образовательные учреждения города, из которых 94 уже используют полноценную систему контроля доступа.

