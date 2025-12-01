Нижегородские муниципалитеты передали очередную партию гумпомощи бойцам СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Очередная партия гуманитарной помощи передана военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной операции. Груз собран и отправлен Нижегородским региональным отделением «Единой России» и сторонниками партии.

В его состав вошли традиционные и наиболее востребованные предметы: маскировочные сети, средства личной гигиены, бельё и одежда, продукты питания, батарейки, газовые горелки, гвозди. Отдельно для моральной поддержки бойцов передали письма нижегородских школьников и медвежат ручной работы — игрушек-оберегов.

«Нижегородцы очень активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Они передают посылки в местные отделения партии, а затем грузы аккумулируются у нас в региональном отделении “Единой России”. Вот, например, студенты, преподаватели и сотрудники Богородского медицинского колледжа передали наборы зубных паст и щеток. А из Большого Мурашкина мы получили партию сверхпрочных резиновых сапог. На передовой каждый, даже самый малый вклад в общую помощь, бесценен — потому что приближает нашу Победу!», — подчеркнул руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В сборе гуманитарного груза приняли участие муниципалитеты Нижегородской области, в том числе местные отделения партии «Единая Россия» Советского и Московского районов Нижнего Новгорода, Богородского, Краснобаковского, Лукояновского, Большемурашкинского и Кстовского округов.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы. К работе сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов — и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.