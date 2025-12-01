Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Волонтеры Эн+ поздравили многодетные семьи с Днем матери

01 декабря 2025 15:21 Общество
Волонтеры Эн+ поздравили многодетные семьи с Днем матери

Фото: Т. Яровая/ пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Корпоративные волонтеры Эн+ Тепло Волга поздравили многодетные семьи с Днем матери. Подарки для мам и их детей волонтеры Эн+ Тепло Волга вручили на юбилее Нижегородской общественной организации «Ассоциация многодетных семей».

«Дружба с общественными организациями региона стала хорошей традицией Эн+ Тепло Волга. Мы гордимся возможностью поддержать многодетные семьи и выразить благодарность за их вклад в воспитание нового поколения. Улыбки детей и радость родителей являются лучшей наградой и стимулом продолжать наши добрые дела», - отметил генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.

У многодетной мамы Ирины Александровой пятеро детей, восемь внуков, трое правнуков. Она ведет активную общественную работу - объединяет многодетные семьи Ленинского района.

«Сейчас легко растить детей. В помощь мамам не только социальная поддержка от государства, но и забота, внимание, неравнодушное отношение от лидеров бизнеса. Ваша добрая инициатива вдохновляет и придает силы», - поделилась Ирина Александрова. 

Корпоративные волонтеры Эн+ Тепло Волга на постоянной основе поддерживают общественные организации, реализуя совместные проекты. Так, с 1 декабря стартует «Новогодний марафон», в рамках которого команды сотрудников энергетических предприятий организуют мастер-классы и поздравления для ребят – подопечных общественных организаций региона.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных