Более 100 нижегородских бьюти-мастеров прошли обучение по профилактике ВИЧ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области впервые провели масштабное обучение по профилактике ВИЧ для специалистов индустрии красоты. Более сотни бьюти-мастеров от мастеров маникюра до косметологов прошли серию семинаров, чтобы разобраться, как на самом деле передается ВИЧ, и научиться работать без страха и предвзятости. Об этом рассказала директор АНО "Савада" Елена Тарасова в рамках пресс-конференции в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.

Поводом для запуска инициативы стала резонансная история 2024 года, когда жительница Пскова якобы заразилась ВИЧ после маникюра. Ситуация вызвала волну опасений: некоторые клиенты начали отказываться от услуг, а мастера — бояться работать.

Даже в самых продвинутых салонах оказалось много мифов и недопонимания. Кто-то был уверен, что ВИЧ передается через укус комара, кто-то — что достаточно просто прикосновения.

В итоге организаторы провели 10 обучающих встреч. На них пришли более 100 специалистов. Лекции вели не только активисты и представители общественных организаций, но и врач из Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом. Он подробно объяснил, как именно передается вирус, как себя защитить и почему не стоит бояться людей, живущих с ВИЧ.

Особое внимание уделили борьбе с мифами и страхами. Участникам рассказали, как безопасно и качественно оказывать косметологические и бьюти-услуги, соблюдая санитарные нормы и права клиентов.

