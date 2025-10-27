Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Четыре двойни родились у ВИЧ-положительных нижегородок

27 октября 2025 10:15 Общество
Четыре двойни родились у ВИЧ-положительных нижегородок

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с начала 2025 года у женщин с ВИЧ появились на свет четыре двойни. Об этом сообщил представитель здравоохранения региона Алексей Никонов.

Всего за девять месяцев этого года мамами стали 165 женщин с положительным ВИЧ-статусом. Большинство из них во время родов получили курс химиопрофилактики, чтобы снизить риск передачи вируса ребенку.

Как рассказали в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИДом, профилактику получили и все новорожденные. Им также были назначены специальные препараты, направленные на предотвращение заражения ВИЧ.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Нижегородской области.

Теги:
Медицина и здоровье Рождаемость СПИД
