Четыре двойни родились у ВИЧ-положительных нижегородок

Фото:
В Нижегородской области с начала 2025 года у женщин с ВИЧ появились на свет четыре двойни. Об этом сообщил представитель здравоохранения региона Алексей Никонов.
Всего за девять месяцев этого года мамами стали 165 женщин с положительным ВИЧ-статусом. Большинство из них во время родов получили курс химиопрофилактики, чтобы снизить риск передачи вируса ребенку.
Как рассказали в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИДом, профилактику получили и все новорожденные. Им также были назначены специальные препараты, направленные на предотвращение заражения ВИЧ.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Нижегородской области.
