Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 15:52Почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни
01 декабря 2025 15:37Нижегородский эксперимент по беспилотникам расширили еще на два региона
01 декабря 2025 15:28Эксперты рассказали, как в Нижегородской области борются с ВИЧ-инфекцией
01 декабря 2025 15:21Волонтеры Эн+ поздравили многодетные семьи с Днем матери
01 декабря 2025 14:55Безвизовый режим для Китая может увеличить турпоток в Россию на 30-40%
01 декабря 2025 14:26Объездную дорогу на улице Родионова откроют в ночь на 2 декабря
01 декабря 2025 13:42Праздник для автомобилистов: нижегородцы отметили День клиента на АЗС Teboil
01 декабря 2025 12:41Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке
01 декабря 2025 12:00Слабовидящие нижегородцы продолжат работать массажистами в больницах
01 декабря 2025 11:29Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области
Общество

Почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни

01 декабря 2025 15:52 Общество
Почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни

Цифровая экосистема МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, посвящённое применению технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Выяснилось, что почти 70% населения региона регулярно используют возможности нейросетей, причем наибольшую популярность получили персональные сценарии использования ИИ. 

​Исследование показало, что в Нижегородской области 29% опрошенных используют нейросети исключительно для личных целей, 6% — только для рабочих задач. Еще 33% применяют ИИ как в личных нуждах, так и в профессиональной деятельности. Остальные 32% участников опроса не используют искусственный интеллект.

В личных целях нейросети чаще всего служат нижегородцам для быстрого поиска нужной информации (26%) и создания разных текстов (24%). Затем идёт создание картинок, видео и аватаров (14%). Несколько меньше пользуется популярностью консультация «как со специалистом» и изучение новых языков (по 8% и 6%). А вот учиться, развлекаться или создавать мемы с помощью ИИ предпочитают редко.

При решении рабочих вопросов нижегородцы чаще всего используют искусственный интеллект для написания текстов (24%), создания баннеров, креативов, видео и иллюстраций (15%), поиска информации для решения бизнес-задач (13%), автоматизации документооборота и отчетности (7%). Реже нижегородцы используют нейросети для помощи в принятии решений и тестирования гипотез (6%), автоматической проверки и систематизации данных (6%), вычислений (4%), а также для решения иных типов задач, направленных на оптимизацию рутинных процессов и сокращение трудозатрат.

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 года были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум» (в алфавитном порядке), причем каждый второй выбирал отечественные решения. Лидерами по популярности стали DeepSeek среди иностранных продуктов и Alice AI среди российских. В социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

Больше всего используют нейросети люди в возрасте до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют нижегородцы 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно. Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных