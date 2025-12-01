В Богородске состоялся автопробег в память о земляках - ветеранах боевых действий Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Богородске прошёл автопробег «Память в сердце, память на века…», посвящённый землякам, погибшим в ходе специальной военной операции и других локальных конфликтах. Инициатива проведения акции принадлежит матерям и вдовам погибших воинов, а также ветеранам боевых действий. Мероприятие было организовано местными отделениями НОООВ «Нижегородский пограничник» и ВООВ «Боевое братство». Активную поддержку оказали администрация Богородского муниципального округа и Волонтерский центр Нижегородской области.

В автопробеге и памятных мероприятиях приняли участие более 100 богородчан и нижегородцев, среди которых ветераны горячих точек и члены их семей, сотрудники предприятий города, а также активная молодёжь округа.

«Благодарю всех участников, присоединившихся к автопробегу. Такие акции очень важны для семей наших земляков, которые сейчас на передовой. Нашим военнослужащим важно знать, что их ратный труд находит поддержку в тылу. Вместе мы сильнее!» - отметил председатель областного Совета ветеранов Андрей Захаров.

Колонна автомобилей прошла по значимым для города маршрутам, связывающим память о разных поколениях героев. Завершился автопробег у часовни в память о погибших на СВО воинах-богородчанах. Эта часовня была построена супругами Сергеем и Людмилой Бардиными в память о своём сыне Александре.

«Для нас этот автопробег — гораздо больше, чем рядовое мероприятие. Это дорога, которую проложило родительское сердце, женская верность и братская солидарность. Когда инициатива рождается в семьях, потерявших самых близких, мероприятие обретает особый смысл - мы помогаем этой личной глубокой памяти выйти на улицы города, чтобы она могла быть высказана, услышана и прочувствована всеми. Это исцеляющая работа для всего нашего общества — помнить не формально, а по-настоящему, объединяясь в общем порыве благодарности и скорби. И мы всегда будем рядом, чтобы этот голос памяти звучал», - подчеркнул председатель Богородского отделения Нижегородской областной общественной организации ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник» Юрий Рылов.

Кульминацией автопробега стал торжественный митинг у Вечного огня. Участники почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.