01 декабря 2025 16:44 Экономика
Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по маркировке товаров

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В декабре запланировано 33 вебинара на онлайн-платформе «Честный знак».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, платформа «Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах - от производителя до конечного покупателя - и предоставляет полную информацию о продукции.

«Вебинары подготовлены для предпринимателей и торговых организаций. Во время обучения участники смогут ознакомиться с последними изменениями и техническими требованиями к маркировке разных групп товаров. В декабре состоятся вебинары, посвященные маркировке косметики, парфюмерии, бытовой химии, игр и игрушек, меда, круп, макаронных изделий, а также товаров легкой промышленности», - рассказал Максим Черкасов.  

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте честныйзнак.рф.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. Кроме того, эксперты центра «Мой бизнес» и регионального Минпрома на базе платформы Telegram проводят онлайн-консультации. 

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Минпромторг Нацпроект
