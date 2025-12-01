Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по маркировке товаров Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В декабре запланировано 33 вебинара на онлайн-платформе «Честный знак».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, платформа «Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах - от производителя до конечного покупателя - и предоставляет полную информацию о продукции.

«Вебинары подготовлены для предпринимателей и торговых организаций. Во время обучения участники смогут ознакомиться с последними изменениями и техническими требованиями к маркировке разных групп товаров. В декабре состоятся вебинары, посвященные маркировке косметики, парфюмерии, бытовой химии, игр и игрушек, меда, круп, макаронных изделий, а также товаров легкой промышленности», - рассказал Максим Черкасов.

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте честныйзнак.рф.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. Кроме того, эксперты центра «Мой бизнес» и регионального Минпрома на базе платформы Telegram проводят онлайн-консультации.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.