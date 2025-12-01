Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Институт демографического развития устроил праздник для нижегородок в честь Дня матери

01 декабря 2025 16:46 Общество
Институт демографического развития устроил праздник для нижегородок в честь Дня матери

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Более 300 жительниц Нижегородской области стали участницами праздничного мероприятия в честь Дня матери, которое прошло 30 ноября на площадке круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО.СТАРТ» Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Организатором выступило АНО «Институт демографического развития».

Образовательно-спортивное мероприятие в формате «День для себя» помогло нижегородским мамам отвлечься от повседневных забот, эмоционально зарядиться, восстановить внутреннее равновесие, укрепить здоровье, наполниться созидательной энергией и раскрыть в себе новые таланты.

Все желающие смогли присоединиться к занятиям от одной из нижегородских студий функционального фитнеса — выполнить упражнения для осанки, спины и женского здоровья, растяжку для гибкости и расслабляющую медитацию с поющими чашами.

Кроме того, женщины посетили двухчасовой психологический тренинг, который помог по-новому взглянуть на материнство и найти в нем источник творческой энергии, а также лекции от ведущих специалистов: гинеколога, гастроэнтеролога, эндокринолога, нутрициолога и доулы (профессиональной помощницы во время беременности и в родах, которая оказывает эмоциональную, информационную и физическую поддержку).

В ходе творческих мастер-классов можно было научиться создавать картины‑аффирмации и карты желаний, оформлять свечи, зеркала и гипсовые подставки. В завершение мероприятия мамы получили милые открытки с предложением оценить действующие в регионе меры поддержки и помочь сделать их более удобными.

«В Нижегородской области искренне ценят и поддерживают материнство. Считаем, что каждой женщине важно находить время для себя, чтобы прислушиваться к собственным потребностям и восстанавливать силы. Мы постарались создать для мам такую возможность: объединили фитнес, консультации врачей, психологическую поддержку и творчество. При этом важно помнить, как важны даже просто теплые слова и признание их заслуг. Ведь мамы, правда, делают потрясающие вещи: дают жизнь новому поколению, наполняют ее смыслом и задают вектор дальнейшего развития. Эта суперсила позволяет нам смелее смотреть в будущее и вдохновляет на полезные семейно-ориентированные проекты», — отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

В День матери Институт демографического развития поздравил нижегородок, разместив сообщения на городских объектах. На телебашне Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра вечером транслировались тематические видеоролики, а в течение дня цифровые билборды наружной рекламы показывали надписи «Быть мамой — это суперсила!».

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография День Матери Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных