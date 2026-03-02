Евгений Люлин: "Наставники – это люди, которые в тебя верят" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

2 марта в России впервые отмечается День наставника. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале поздравил всех, кто помогает молодежи раскрывать таланты и находить свой путь, и признался, что сам на разных этапах жизни учился у выдающихся руководителей.

«Сегодня – День наставника. Новый праздник, который, если говорить честно, давным-давно должен был появиться в календаре праздничных дат. Потому что наставники – это не просто педагоги и учителя. Это гораздо больше. Это люди, которые в тебя верят, вкладывают в тебя душу, раскрывают твои таланты и дают путевку в жизнь», – написал Евгений Люлин.

«Мне везло на таких людей. Считаю, учился у выдающихся руководителей. Помолов, Лузянин, Карпочев. Могу назвать еще немало имен тех, кому обязан своей судьбой. Благодарен всем, кто на разных этапах моей жизни делился опытом, направлял, не давал сбиться с пути», – поделился спикер регионального парламента.

«Сегодня уже мое поколение выступает в роли наставников. Постоянно встречаюсь с молодыми лидерами, с ребятами из Молодежного парламента, Ассоциации «молодежек» ПФО. Горжусь тем, что являюсь наставником у героев СВО, которые проходят стажировку в Законодательном собрании», – отметил Евгений Люлин.

«У нового поколения есть огромный запрос на наш опыт. И нужно передать его так, чтобы правильно поняли и научились применять на практике. В этом залог будущего успеха Нижегородской области, ПФО и всей страны! Желаю всем наставникам успехов!» – резюмировал председатель Законодательного собрания.