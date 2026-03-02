Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2026 12:33
В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода
02 марта 2026 12:14
13 центров здоровья для взрослых работают в Нижегородской области
02 марта 2026 11:47
Абоненты оценили качество голосовой связи операторов
02 марта 2026 10:38
Нижегородские школьники познакомились с работой пожарных-спасателей
02 марта 2026 10:18
Сирены включат в Нижегородской области 4 марта
02 марта 2026 09:32
Нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников
02 марта 2026 08:42
Подготовка к беременности: как образ жизни родителей влияет на зачатие
02 марта 2026 07:11
Жителей Нижегородской области предупредили о затяжном снегопаде
01 марта 2026 18:00
Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье
01 марта 2026 17:27
82 человека пропали в Нижегородской области в феврале
Общество

В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода

02 марта 2026 12:33 Общество
В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии прошла панельная дискуссия "О роли преподавателя в формировании цивилизационного кода". Мероприятие было приурочено к 80-летию НИУ Президентской академии. В нем приняли участие преподаватели института и колледжа НИУ. Модератор – канд. пед. наук, преподаватель колледжа НИУ Елена Иванова.

В чем ключевые элементы российского цивилизационного кода? Как они соотносятся с задачами современного образования? Как преподавателям доносить эти нравственные коды до студентов? Размышляя над этими вопросами, спикерами выступили: заведующий кафедрой истории и теории государства и права НИУ Президентской академии Алексей Халин, декан факультета управления НИУ Юлия Ширяева, доцент кафедры гражданского и международного права НИУ Михаил Михайлов, руководитель Миссионерского отдела Нижегородской епархии Дмитрий Мартынов.

"Я убежден, что душа народа живет в искусстве: в песнях, в стихах, в литературе. А если души у народа нет, то и государства нет. Что же касается донесения смыслов, то важно активное участие самих студентов в знаковых мероприятиях, формирующих мировоззрение. Важно и личное воздействие преподавателя с точки зрения его жизненного опыта. И не надо стесняться как можно чаще рассказывать о достижениях России, коих великое множество", – сказал Алексей Халин.

Он предложил возродить "Школу молодого преподавателя" – инициативу, восходящую к традициям Горьковской высшей партийной школы. Это предложение было воспринято как важный шаг к обеспечению преемственности и связи поколений педагогов, особенно в год 80-летия института.

Юлия Ширяева отметила необходимость дополнительного педагогического образования для каждого преподавателя, напомнила о важности невербальных средств общения и личного примера.

"До сих пор вспоминаю нашего преподавателя Наталью Николаевну Никулину, которая всегда великолепно, со вкусом одевалась. До сих пор я не могу себе позволить прийти в вуз в джинсах – так ее образ на меня повлиял. Из таких "мелочей" также формируется жизненная позиция", – добавила Юлия Ширяева.

Михаил Михайлов рассказал о своем участии в программе "ДНК России", о том, что по этой программе сформировано большое количество методических материалов, но они пока не используются в должной мере.

Всероссийский проект "ДНК России" – это несколько инициатив, связанных с формированием российской идентичности. Основные направления – патриотическое воспитание и культурно-историческое просвещение, разработка курса "Основы российской государственности".

Дмитрий Мартынов подчеркнул, что религия – один из аспектов обретения духовности, рассказал о направлениях работы Нижегородской епархии по приобщению к традиционным ценностям, о социальной помощи нуждающимся людям и о вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность.

В конце панельной дискуссии был представлен Клуб создателей смыслов института, в котором преподаватели могут разрабатывать совместные образовательные инициативы, направленные на укрепление цивилизационной идентичности в образовательном пространстве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных