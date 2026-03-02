В НИУ Президентской академии обсудили роль преподавателя в формировании цивилизационного кода Общество

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии прошла панельная дискуссия "О роли преподавателя в формировании цивилизационного кода". Мероприятие было приурочено к 80-летию НИУ Президентской академии. В нем приняли участие преподаватели института и колледжа НИУ. Модератор – канд. пед. наук, преподаватель колледжа НИУ Елена Иванова.

В чем ключевые элементы российского цивилизационного кода? Как они соотносятся с задачами современного образования? Как преподавателям доносить эти нравственные коды до студентов? Размышляя над этими вопросами, спикерами выступили: заведующий кафедрой истории и теории государства и права НИУ Президентской академии Алексей Халин, декан факультета управления НИУ Юлия Ширяева, доцент кафедры гражданского и международного права НИУ Михаил Михайлов, руководитель Миссионерского отдела Нижегородской епархии Дмитрий Мартынов.

"Я убежден, что душа народа живет в искусстве: в песнях, в стихах, в литературе. А если души у народа нет, то и государства нет. Что же касается донесения смыслов, то важно активное участие самих студентов в знаковых мероприятиях, формирующих мировоззрение. Важно и личное воздействие преподавателя с точки зрения его жизненного опыта. И не надо стесняться как можно чаще рассказывать о достижениях России, коих великое множество", – сказал Алексей Халин.

Он предложил возродить "Школу молодого преподавателя" – инициативу, восходящую к традициям Горьковской высшей партийной школы. Это предложение было воспринято как важный шаг к обеспечению преемственности и связи поколений педагогов, особенно в год 80-летия института.

Юлия Ширяева отметила необходимость дополнительного педагогического образования для каждого преподавателя, напомнила о важности невербальных средств общения и личного примера.

"До сих пор вспоминаю нашего преподавателя Наталью Николаевну Никулину, которая всегда великолепно, со вкусом одевалась. До сих пор я не могу себе позволить прийти в вуз в джинсах – так ее образ на меня повлиял. Из таких "мелочей" также формируется жизненная позиция", – добавила Юлия Ширяева.

Михаил Михайлов рассказал о своем участии в программе "ДНК России", о том, что по этой программе сформировано большое количество методических материалов, но они пока не используются в должной мере.

Всероссийский проект "ДНК России" – это несколько инициатив, связанных с формированием российской идентичности. Основные направления – патриотическое воспитание и культурно-историческое просвещение, разработка курса "Основы российской государственности".

Дмитрий Мартынов подчеркнул, что религия – один из аспектов обретения духовности, рассказал о направлениях работы Нижегородской епархии по приобщению к традиционным ценностям, о социальной помощи нуждающимся людям и о вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность.

В конце панельной дискуссии был представлен Клуб создателей смыслов института, в котором преподаватели могут разрабатывать совместные образовательные инициативы, направленные на укрепление цивилизационной идентичности в образовательном пространстве.