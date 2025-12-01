Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: проект Народного фронта "Регион заботы"

С 28 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде проходил завершающий модуль четвертого потока «Института советников по социальным изменениям». 39 участников образовательной программы из 21 региона России представили проекты помощи сиротам, людям с ментальными особенностями, мамам в трудной жизненной ситуации, ветеранам СВО и их семьям. Проекты затрагивают такие темы, как профилактика буллинга в школах, выявление послеродовой депрессии у молодых мам, профилактика деструктивного поведения у подростков, помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, создание общественных пространств для людей с ментальными нарушениями и многие другие.

С защитой проектов участников «Института советников» поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что благодаря этой программе люди учатся перестраивать работу в социальной сфере, исходя из принципа заботы о человеке.

«Все мы должны помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке в конкретный момент. А для участников «Института советников» это смысл жизни, которую вы посвящаете служению людям. И ваши инициативы – это реальные дела, которые помогают и меняют жизни тысяч людей. Поздравляю всех с защитой проектов и желаю успеха в их реализации!» - сказал Андрей Гнеушев.

«Институт советников по социальным изменениям» – кросс-секторная программа подготовки лидеров изменений в социальной сфере, которую реализуют проект Народного фронта «Регион заботы» и Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Задача «Института советников» – формировать профессиональное сообщество из представителей разных сфер деятельности: исполнительной власти, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, руководителей, социально ориентированных социальных учреждений, чтобы они работали сообща на пользу тех, кто слабее.

Проект стартовал в 2021 году, за это время участниками образовательной программы стали 154 человека из 36 регионов. Выпускники успешно реализовали 39 проектов, помогающих уязвимым категориям граждан.

«Существует такое понятие, как «нисходящая социальная слепота»: чем выше человек по должности, тем сложнее ему видеть детали и отдельных людей. Главнокомандующий видит армию, президент – население, мэр – город и его электорат. В семье мы видим каждого конкретного человека, но на высоком уровне откликнуться на нужды каждого нереально, потому что задача государства – равномерно распределять ресурсы. В этом контексте «Институт советников» играет важную роль, он убирает эту разницу между властью и людьми, между «верхами» и «низами». Работая вместе, мы можем разглядеть конкретного человека, понять, что любые правила, протоколы и законы нужны для того, чтобы высвобождать время на индивидуальный подход», – отметила советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер, автор проекта Народного фронта «Регион заботы».

В процессе обучения слушатели программы выезжают на образовательные модули в разные города России, чтобы изучить передовые практики помощи людям. Они посещают детские и взрослые дома-интернаты, хосписы, кризисные центры и фонды, чтобы потом использовать полученный опыт в своей работе.

Во время шестого модуля участники программы посетили Арзамасский дом социального обслуживания «Маяк», в котором живут дети с тяжелыми нарушениями развития. Директор «Маяка», выпускница «Института советников» Евгения Габова при поддержке «Региона заботы» реализует уникальную программу – восстановление родственных связей: детям ищут кровных родственников или замещающие семьи. Со временем «Маяк» трансформируется из детского интерната в многопрофильный центр помощи семьям, воспитывающих детей с ментальными особенностями. В такой центр родители смогут приводить детей от 4 до 18 лет, как в детский сад.

«Этот центр даст возможность ребенку жить в семье, а маме – жить обычной жизнью, работать, социализироваться, проводить время с подругами, иметь время на лечение, на посещение больниц и на отпуск. Я очень надеюсь, что мы с вами застанем время, когда таких интернатов, как наш, больше вообще не будет», - сказала Евгения Габова.

«Институт советников» формирует сообщество единомышленников, которые и после завершения курса продолжают делиться практиками и реализовывать совместные инициативы.

Так, опыт «Маяка» вдохновил участников программы этого года Михаила Петухова, директора Кузьмиярского психоневрологического интерната, и Алексея Грибанова, директора ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат», на создание собственного проекта – «Путь в родную гавань». Для людей с ментальными нарушениями будут искать родственников, чтобы возобновить их общение.