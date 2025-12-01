Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 17:38Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?
01 декабря 2025 17:3326,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту
01 декабря 2025 17:04Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 17:00"Нижегородский" сквер открылся в Сухуме
01 декабря 2025 16:51Нижегородцы прошли в финал конкурсов библиотечных практик общества "Знание"
01 декабря 2025 16:46Институт демографического развития устроил праздник для нижегородок в честь Дня матери
01 декабря 2025 16:43В Богородске состоялся автопробег в память о земляках  - ветеранах боевых действий
01 декабря 2025 16:40375 остановок оборудовали в Нижегородской области за два года
01 декабря 2025 15:52Почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни
01 декабря 2025 15:37Нижегородский эксперимент по беспилотникам расширили еще на два региона
Общество

Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде

01 декабря 2025 17:04 Общество
Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде

Фото: проект Народного фронта "Регион заботы"

С 28 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде проходил завершающий модуль четвертого потока «Института советников по социальным изменениям». 39 участников образовательной программы из 21 региона России представили проекты помощи сиротам, людям с ментальными особенностями, мамам в трудной жизненной ситуации, ветеранам СВО и их семьям. Проекты затрагивают такие темы, как профилактика буллинга в школах, выявление послеродовой депрессии у молодых мам, профилактика деструктивного поведения у подростков, помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, создание общественных пространств для людей с ментальными нарушениями и многие другие.

С защитой проектов участников «Института советников» поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что благодаря этой программе люди учатся перестраивать работу в социальной сфере, исходя из принципа заботы о человеке.

«Все мы должны помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке в конкретный момент. А для участников «Института советников» это смысл жизни, которую вы посвящаете служению людям. И ваши инициативы – это реальные дела, которые помогают и меняют жизни тысяч людей. Поздравляю всех с защитой проектов и желаю успеха в их реализации!» - сказал Андрей Гнеушев. 

«Институт советников по социальным изменениям» – кросс-секторная программа подготовки лидеров изменений в социальной сфере, которую реализуют проект Народного фронта «Регион заботы» и Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Задача «Института советников» – формировать профессиональное сообщество из представителей разных сфер деятельности: исполнительной власти, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, руководителей, социально ориентированных социальных учреждений, чтобы они работали сообща на пользу тех, кто слабее.

Проект стартовал в 2021 году, за это время участниками образовательной программы стали 154 человека из 36 регионов. Выпускники успешно реализовали 39 проектов, помогающих уязвимым категориям граждан.

«Существует такое понятие, как «нисходящая социальная слепота»: чем выше человек по должности, тем сложнее ему видеть детали и отдельных людей. Главнокомандующий видит армию, президент – население, мэр – город и его электорат. В семье мы видим каждого конкретного человека, но на высоком уровне откликнуться на нужды каждого нереально, потому что задача государства – равномерно распределять ресурсы. В этом контексте «Институт советников» играет важную роль, он убирает эту разницу между властью и людьми, между «верхами» и «низами». Работая вместе, мы можем разглядеть конкретного человека, понять, что любые правила, протоколы и законы нужны для того, чтобы высвобождать время на индивидуальный подход», – отметила советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер, автор проекта Народного фронта «Регион заботы».

В процессе обучения слушатели программы выезжают на образовательные модули в разные города России, чтобы изучить передовые практики помощи людям. Они посещают детские и взрослые дома-интернаты, хосписы, кризисные центры и фонды, чтобы потом использовать полученный опыт в своей работе. 

Во время шестого модуля участники программы посетили Арзамасский дом социального обслуживания «Маяк», в котором живут дети с тяжелыми нарушениями развития. Директор «Маяка», выпускница «Института советников» Евгения Габова при поддержке «Региона заботы» реализует уникальную программу – восстановление родственных связей: детям ищут кровных родственников или замещающие семьи. Со временем «Маяк» трансформируется из детского интерната в многопрофильный центр помощи семьям, воспитывающих детей с ментальными особенностями. В такой центр родители смогут приводить детей от 4 до 18 лет, как в детский сад.

«Этот центр даст возможность ребенку жить в семье, а маме – жить обычной жизнью, работать, социализироваться, проводить время с подругами, иметь время на лечение, на посещение больниц и на отпуск. Я очень надеюсь, что мы с вами застанем время, когда таких интернатов, как наш, больше вообще не будет», - сказала Евгения Габова.

«Институт советников» формирует сообщество единомышленников, которые и после завершения курса продолжают делиться практиками и реализовывать совместные инициативы.

Так, опыт «Маяка» вдохновил участников программы этого года Михаила Петухова, директора Кузьмиярского психоневрологического интерната, и Алексея Грибанова, директора ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат», на создание собственного проекта – «Путь в родную гавань». Для людей с ментальными нарушениями будут искать родственников, чтобы возобновить их общение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев ОНФ Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных