Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми — Андрей Костин

01 декабря 2025 17:28 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

Молодые банки, созданные маркетплейсами, все сильнее конкурируют с классическими, но компромисс в этом споре, обязательно будет найден, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». 

«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», — сказал Андрей Костин.

По его словам, «Россия — единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки». «В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Однако, несмотря на конкуренцию, он относится к новым игрокам спокойно. Единственный нюанс принцип, по мнению Костина, «должен быть равный подход», — подчеркнул глава ВТБ.

В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. «Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишёнными денег? Тут нужны регуляторные меры», — пояснил он свою инициативу.

Что касается сотрудничества, ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьёзные расхождения в позициях для создания крепких альянсов.

Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает не покупать онлайн. «Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание всё-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», — заключил он.

