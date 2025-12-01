Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми — Андрей Костин

Фото:
Молодые банки, созданные маркетплейсами, все сильнее конкурируют с классическими, но компромисс в этом споре, обязательно будет найден, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», — сказал Андрей Костин.
По его словам, «Россия — единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки». «В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Однако, несмотря на конкуренцию, он относится к новым игрокам спокойно. Единственный нюанс принцип, по мнению Костина, «должен быть равный подход», — подчеркнул глава ВТБ.
В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. «Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишёнными денег? Тут нужны регуляторные меры», — пояснил он свою инициативу.
Что касается сотрудничества, ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьёзные расхождения в позициях для создания крепких альянсов.
Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает не покупать онлайн. «Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание всё-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», — заключил он.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+