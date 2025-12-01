Айрат Тухватуллин ушел с поста директора Нижегородского оперного театра

Фото:
Айрат Тухватуллин покинул пост директора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. По данным "Интерфакса", он возглавил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
Напомним, что на работу в нижегородский театр Тухватуллин пришел в феврале 2024 года, сменив на этом посту Татьяну Маврину. А до этого он в течение нескольких лет занимал должность первого заместителя худрука - директора МХТ имени А.П. Чехова.
На одной из пресс-конференций Тухватуллин заявил, что каждый новый спектакль обходится Нижегородскому оперному театру в 20 млн рублей.
