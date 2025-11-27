1,1 млрд рублей заложили на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка

Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

27 ноября 2025 13:42
Фото: Кира Мишина

ГУММиД объявил новый конкурс на проектирование и реконструкцию улицы Ильинской и Плотничного переулка в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Начальная стоимость контракта составляет 1,114 млрд рублей. Подрядчика определят 16 декабря 2025 года.

Проект предусматривает капитальное обновление улицы Ильинской на участке от Красносельской до Добролюбова протяженностью 1,1 км, а также Плотничного переулка от Сергиевской до Ильинской длиной (0,5 км). Из общей суммы контракта 66,2 млн рублей направят на проектно-изыскательские работы, остальные средства — на строительные работы. 

Закупка предполагает не только полную реконструкцию дорожного полотна, но и устройство тротуаров, освещения и ливневой канализации. Завершить реконструкцию планируется до 29 декабря 2027 года.

Финансирование проекта будет осуществляться из городского и областного бюджетов. Ранее в бюджет Нижнего Новгорода заложили на 2026 год 434 млн рублей, которые даст область.

Отметим, что это уже вторая попытка реализовать проект. В 2022 году ГУММиД заключил контракт с компанией "Нижегородавтодор" на сумму 988,1 млн рублей.  Изначально ремонт планировалось завершить до конца ноября 2024 года, однако позднее сроки передвинули на 30 ноября 2026 года. Летом 2025 года заказчик расторг документ в одностороннем порядке, аргументируя это систематическими нарушениями сроков со стороны подрядчика. В частности, сообщалось, что компания должна была до 31 мая 2025 года предоставить одобренный экспертизой проект, чего сделано не было. Более того, в марте 2025 года вышло отрицательное заключение. 

В результате "Нижегородавтодору" были предъявлены две претензии на сумму почти 19,8 млн рублей, а также требование вернуть неосвоенный аванс. По данным карточки контракта, на момент расторжения компания получила 682,7 млн рублей.

Сообщалось, что масштабную реконструкцию Ильинской планируют начать сразу после окончания работ по замене трамвайных путей.

