Общество

Почти 139 млн рублей выделяется на строительство новой дороги в Новинках

24 ноября 2025 10:59 Общество
Фото: Александр Воложанин

В поселке Новинки (входит в городской округ город Нижний Новгород) построят новую дорогу местного значения. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком выступает МКУ "ГУММиД". Согласно данным, общая стоимость работ составит 138,9 млн рублей. Контракт включает полный цикл работ: проведение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также само строительство.

Проект охватывает улицы Минина и Деловую. Длина нового дорожного полотна составит 0,34 км на улице Минина и 0,15 км на Деловой. Также предусмотрено обустройство парковочной зоны площадью 4290 кв. метров на Деловой, строительство велодорожек (680 метров на Минина и 300 метров на Деловой), установка наружного освещения и закрытой ливневой канализации.

Конкурс уже завершен, его итоги подведут 27 ноября. Подрядчик обязан завершить все работы и передать объект заказчику до 31 мая 2027 года. 

Ранее сообщалось, что в Новинках планируют построить новую магистральную улицу от дублера проспекта Гагарина до границ первого лота в поселке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дороги Новинки Строительство
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных