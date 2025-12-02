Аэрокурьеров вновь тестируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начинается тестирование доставки мелких промышленных грузов с помощью беспилотников.

Аэрокурьеры — это специальные дроны, разработанные в регионе, которые смогут перевозить грузы по воздуху прямо в пределах города, сообщили в региональном правительстве.

Полёты будут проходить по четырем маршрутам в Нижегородском, Советском, Приокском, Ленинском и Канавинском. Все маршруты заранее спланированы, а сами полёты проходят строго по правилам безопасности.

Проект реализуется в рамках экспериментально-правового режима, который позволяет тестировать современные технологии в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.

Тестирование продлится около двух месяцев. За это время специалисты проверят, как дроны справляются с разными маршрутами, и оценят их технические возможности.

Аэрокурьеры оснащены навигационным оборудованием и сигнальными огнями, так что их можно будет увидеть в небе с земли.

Площадки для запуска дронов расположены по следующим адресам:

Московское шоссе, 34

Комсомольское шоссе, 14а

Улица Ларина, 28б

Улица Надежды Сусловой, 28

Развитие беспилотной авиации в регионе ведётся в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, аналогичные испытания проводились в Нижнем Новгороде в июле и сентябре.

Ранее сообщалось, что нижегородский эксперимент с БПЛА стартует в Калужской и Владимирской областях.