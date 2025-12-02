Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 16:15Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся
02 декабря 2025 16:04Более 61 тысячи заявок подано на III Всероссийскую муниципальную премию "Служение"
02 декабря 2025 15:58Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился
02 декабря 2025 15:53"Коробка храбрости": тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии "Единая Россия"
02 декабря 2025 15:39Нижегородские врачи вернули к жизни спортсменку после остановки сердца
02 декабря 2025 15:20Мэрия усилила контроль за провалом грунта на Заречном бульваре
02 декабря 2025 14:49В Госдуме предложили компенсировать ущерб от мошенников при покупке квартиры
02 декабря 2025 14:26Нижегородские врачи фиксируют всплеск ОРВИ среди детей
02 декабря 2025 13:55Аэрокурьеров вновь тестируют в Нижнем Новгороде
02 декабря 2025 13:43Опубликованы фото дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде
Общество

"Коробка храбрости": тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии "Единая Россия"

02 декабря 2025 15:53 Общество
Коробка храбрости: тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородскую областную детскую клиническую больницу было передано более 8 тысяч подарков. Игрушки, книги и развивающие игры торжественно вручили детям, проходящим длительное лечение в стационаре. Сбор проходил в рамках региональной благотворительной акции «Коробка храбрости». Мероприятие приурочено к 24-летию со дня основания партии «Единая Россия». 

«Детям, которые из-за сложности заболевания вынуждены длительное время проводить в больнице, нужны не только лекарства и тщательный медицинский уход. Важно хорошее настроение, возможность увлекательно проводить досуг, отвлекаться на что-то интересное. На создание таких счастливых моментов, которые помогут легче перенести лечение и нахождение в больнице, набраться сил для выздоровления, и направлена акция “Коробка храбрости”. Мы видим, как такие встречи позитивно влияют на эмоциональный фон и помогают детям легче переносить лечение. Даже небольшого подарка достаточно, чтобы скрасить их больничные будни и помочь быстрее восстановиться», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов. 

С приветственным словом выступила заместитель главного врача по педиатрии Нижегородской областной детской клинической больницы Ольга Кузьмичева. Она выразила благодарность организаторам и участникам акции за внимание к детям, проходящим лечение.

Важность поддержки маленьких пациентов подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко:

«Поддержка детей, которые борются с болезнью, — это наш долг и ответственность. «Коробка храбрости» за более чем десять лет стала настоящей традицией милосердия, и мы видим, насколько важна такая конкретная, адресная помощь. Она даёт детям силы, а их родителям — уверенность, что они не одни. Каждая переданная игрушка — это вклад в выздоровление ребёнка, это знак того, что мы вместе и готовы помогать. Видеть счастливые глаза детей — лучшая награда».

В завершение торжественной части, каждый ребенок мог взять себе любую понравившуюся игрушку из «Коробки храбрости».

«Я здесь нахожусь с сыном. У него не получилось быть на этом празднике, потому что сейчас у него процедура, ставят капельницу. Я сама выберу для него игрушку. Он будет очень рад! А для меня лучший подарок — его улыбка», — поделилась мама пациента Нижегородской областной детской клинической больницы Анна Мастовых. 

Юная пациентка гематологического отделения Нижегородской областной детской клинической больницы Вика выбрала фломастеры и пластилин. Подарки, по словам девочки, помогут ей порадовать маму.

«Я люблю лепить и хочу сделать из пластилина зайца. Моя мама просила такой подарок. Вот ей и подарю эту игрушку», — рассказала она.

«Коробки храбрости» в регионе собирают уже 13 лет. Акция стала важной традицией в регионе. В этом году на призыв поддержать детей откликнулись более 5 тысяч жителей области. Общее количество собранных игрушек превысило 17 тысяч единиц. 

«Конечно, детям всегда нужны игрушки. В нашем онкогематологическом отделении ребята долгое время проходят лечение. Поэтому мы всегда ждем такие акции, такую конкретную помощь. А сейчас еще и преддверие новогодних праздников. Подарки как нельзя кстати. Спасибо большое всем, кто принял участие в акции!», — рассказала воспитатель, педагог-организатор отделения гематологии и химиотерапии Нижегородской областной детской клинической больницы Лариса Кузовенкова. 

В районные больницы Нижегородской области будут направлены свыше 9 тысяч подарков. Доброе дело объединило представителей партии, медиков, общественные организации и неравнодушных нижегородцев. Активное участие в акции в 2025 году приняли депутаты разных уровней, воспитанники школ и детских садов, активисты «Молодой Гвардии». 

Руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Евгений Костин передал для маленьких пациентов книги, раскраски, фломастеры, карандаши, пазлы, пластилин и цветную бумагу.

Депутаты городской Думы Михаил Иванов и Павел Пашинин приобрели для больницы №17 Сормовского района специальное спортивное оборудование и развивающие игры для реабилитации детей.

«Эта добрая акция приносит юным пациентам не только радость от ярких игрушек, но и глубокое чувство уверенности в собственных силах, укрепляя веру и помогая преодолевать трудности», — отметил Павел Пашинин.

Депутат городской Думы Сергей Пляскин рассказал, что уже много лет в рамках акции «Коробка храбрости» передает подарки для детской больницы № 27 «Айболит».

«Я очень рад участвовать в такой доброй акции. Всегда выясняю у руководства больницы, что на данный момент необходимо приобрести в первую очередь. Надеюсь, что подарки, полученные детьми, станут стимулом для скорейшего выздоровления!», — рассказал депутат.

Напомним, благотворительная акция «Коробка храбрости» проходит ежегодно. В дни сбора подарков в Нижнем Новгороде открыты пункты приема в региональном исполкоме «Единой России» и Штабе общественной поддержки партии.

Акция направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях. Переданные игрушки призваны помочь детям легче переживать медицинские процедуры, дарить положительные эмоции и поддерживать их в период лечения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Единая Россия Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных