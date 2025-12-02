"Коробка храбрости": тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии "Единая Россия" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородскую областную детскую клиническую больницу было передано более 8 тысяч подарков. Игрушки, книги и развивающие игры торжественно вручили детям, проходящим длительное лечение в стационаре. Сбор проходил в рамках региональной благотворительной акции «Коробка храбрости». Мероприятие приурочено к 24-летию со дня основания партии «Единая Россия».

«Детям, которые из-за сложности заболевания вынуждены длительное время проводить в больнице, нужны не только лекарства и тщательный медицинский уход. Важно хорошее настроение, возможность увлекательно проводить досуг, отвлекаться на что-то интересное. На создание таких счастливых моментов, которые помогут легче перенести лечение и нахождение в больнице, набраться сил для выздоровления, и направлена акция “Коробка храбрости”. Мы видим, как такие встречи позитивно влияют на эмоциональный фон и помогают детям легче переносить лечение. Даже небольшого подарка достаточно, чтобы скрасить их больничные будни и помочь быстрее восстановиться», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

С приветственным словом выступила заместитель главного врача по педиатрии Нижегородской областной детской клинической больницы Ольга Кузьмичева. Она выразила благодарность организаторам и участникам акции за внимание к детям, проходящим лечение.

Важность поддержки маленьких пациентов подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко:

«Поддержка детей, которые борются с болезнью, — это наш долг и ответственность. «Коробка храбрости» за более чем десять лет стала настоящей традицией милосердия, и мы видим, насколько важна такая конкретная, адресная помощь. Она даёт детям силы, а их родителям — уверенность, что они не одни. Каждая переданная игрушка — это вклад в выздоровление ребёнка, это знак того, что мы вместе и готовы помогать. Видеть счастливые глаза детей — лучшая награда».

В завершение торжественной части, каждый ребенок мог взять себе любую понравившуюся игрушку из «Коробки храбрости».

«Я здесь нахожусь с сыном. У него не получилось быть на этом празднике, потому что сейчас у него процедура, ставят капельницу. Я сама выберу для него игрушку. Он будет очень рад! А для меня лучший подарок — его улыбка», — поделилась мама пациента Нижегородской областной детской клинической больницы Анна Мастовых.

Юная пациентка гематологического отделения Нижегородской областной детской клинической больницы Вика выбрала фломастеры и пластилин. Подарки, по словам девочки, помогут ей порадовать маму.

«Я люблю лепить и хочу сделать из пластилина зайца. Моя мама просила такой подарок. Вот ей и подарю эту игрушку», — рассказала она.

«Коробки храбрости» в регионе собирают уже 13 лет. Акция стала важной традицией в регионе. В этом году на призыв поддержать детей откликнулись более 5 тысяч жителей области. Общее количество собранных игрушек превысило 17 тысяч единиц.

«Конечно, детям всегда нужны игрушки. В нашем онкогематологическом отделении ребята долгое время проходят лечение. Поэтому мы всегда ждем такие акции, такую конкретную помощь. А сейчас еще и преддверие новогодних праздников. Подарки как нельзя кстати. Спасибо большое всем, кто принял участие в акции!», — рассказала воспитатель, педагог-организатор отделения гематологии и химиотерапии Нижегородской областной детской клинической больницы Лариса Кузовенкова.

В районные больницы Нижегородской области будут направлены свыше 9 тысяч подарков. Доброе дело объединило представителей партии, медиков, общественные организации и неравнодушных нижегородцев. Активное участие в акции в 2025 году приняли депутаты разных уровней, воспитанники школ и детских садов, активисты «Молодой Гвардии».

Руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Евгений Костин передал для маленьких пациентов книги, раскраски, фломастеры, карандаши, пазлы, пластилин и цветную бумагу.

Депутаты городской Думы Михаил Иванов и Павел Пашинин приобрели для больницы №17 Сормовского района специальное спортивное оборудование и развивающие игры для реабилитации детей.

«Эта добрая акция приносит юным пациентам не только радость от ярких игрушек, но и глубокое чувство уверенности в собственных силах, укрепляя веру и помогая преодолевать трудности», — отметил Павел Пашинин.

Депутат городской Думы Сергей Пляскин рассказал, что уже много лет в рамках акции «Коробка храбрости» передает подарки для детской больницы № 27 «Айболит».

«Я очень рад участвовать в такой доброй акции. Всегда выясняю у руководства больницы, что на данный момент необходимо приобрести в первую очередь. Надеюсь, что подарки, полученные детьми, станут стимулом для скорейшего выздоровления!», — рассказал депутат.

Напомним, благотворительная акция «Коробка храбрости» проходит ежегодно. В дни сбора подарков в Нижнем Новгороде открыты пункты приема в региональном исполкоме «Единой России» и Штабе общественной поддержки партии.

Акция направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях. Переданные игрушки призваны помочь детям легче переживать медицинские процедуры, дарить положительные эмоции и поддерживать их в период лечения.