Дмитрий Пьянов из ВТБ представил пьесу про безумные качели рубля и возможный пакт ЦБ с властями Экономика

Фото: предоставлено ВТБ

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов к 16-му инвестиционному форуму ВТБ "Россия зовет!" опубликовал в РБК пьесу "Инфляция, или сон в зимнюю ночь" по мотивам классики Уильяма Шекспира. Таким образом Пьянов привлекает внимание и подчеркивает необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля.

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий». Все внешние торговые партнеры страны – Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». Ставим вопрос - по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможные альтернативная конфигурация - плавающий валютный коридор", - пояснил Пьянов, слова которого приводятся в публикации РБК.

Кроме того, Пьянов указывает на возможный "негласный пакт", заключенный между Банком России и исполнительной властью, который включает в себя цель по инфляции на уровне 4% и определяет месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц как ключевой индикатор денежной массы. "Если месячный прирост составляет менее 10% в год, денежно-кредитные условия считаются жесткими и требуют смягчения. В противном случае, как это было в октябре, необходимо ужесточение", - добавил он.