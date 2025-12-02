Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 декабря 2025 17:24Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на декабрьские ярмарки вакансий
02 декабря 2025 17:10Дмитрий Пьянов из ВТБ представил пьесу про безумные качели рубля и возможный пакт ЦБ с властями
02 декабря 2025 17:02На 29% увеличится выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря федпроекту
02 декабря 2025 16:50Почти 350 домов возвели в Нижегородской области по эскроу-счетам
02 декабря 2025 12:57В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей
02 декабря 2025 12:15Лидеры нижегородского бизнеса могут войти в топ-100 российских менеджеров
02 декабря 2025 11:56ВТБ: рынок сбережений вырастет в следующем году на 11%
02 декабря 2025 11:14Более 1,4 тысячи вакансий заявили на портале "Работа России" компании АПК в Нижегородской области
01 декабря 2025 18:47Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране
01 декабря 2025 17:28Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми — Андрей Костин
Экономика

На 29% увеличится выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря федпроекту

02 декабря 2025 17:02 Экономика
На 29% увеличится выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря федпроекту

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Современные трубопроводные системы» в Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается изготовлением трубопроводных систем для атомной отрасли.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства деталей из черного металла, который занимает 65 процентов в выручке компании, поэтому улучшения на потоке-образце помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии.

«Эксперты РЦК проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выявили 14 факторов, снижающих пропускную способность в пилотном потоке. Среди них большое количество доработок, загромождение производственных площадей, потеря времени на поиск заготовок. По каждой проблеме разработан план мероприятий, который позволит увеличить выработку по потоку на 29 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

Компания «СТС» стала первым изготовителем трубопроводных систем, который присоединился к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных