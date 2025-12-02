На 29% увеличится выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря федпроекту Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Современные трубопроводные системы» в Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается изготовлением трубопроводных систем для атомной отрасли.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства деталей из черного металла, который занимает 65 процентов в выручке компании, поэтому улучшения на потоке-образце помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии.

«Эксперты РЦК проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выявили 14 факторов, снижающих пропускную способность в пилотном потоке. Среди них большое количество доработок, загромождение производственных площадей, потеря времени на поиск заготовок. По каждой проблеме разработан план мероприятий, который позволит увеличить выработку по потоку на 29 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.

Компания «СТС» стала первым изготовителем трубопроводных систем, который присоединился к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.