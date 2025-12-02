Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 17:50За ноябрь в Нижегородской области пропали 128 человек
02 декабря 2025 17:41Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи
02 декабря 2025 17:30261 "зайца" оштрафовали в нижегородском транспорте в ноябре
02 декабря 2025 17:17Нижегородские власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской
02 декабря 2025 17:08Нижегородских учителей поощрят рублем за отличников ЕГЭ
02 декабря 2025 17:00В Госдуме призвали к отмене доплаты за площадь при расселении аварийных домов
02 декабря 2025 16:15Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся
02 декабря 2025 16:04Более 61 тысячи заявок подано на III Всероссийскую муниципальную премию "Служение"
02 декабря 2025 15:58Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился
02 декабря 2025 15:53"Коробка храбрости": тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии "Единая Россия"
Общество

Нижегородскую Ассоциацию многодетных семей поздравили с 20-летним юбилеем

01 декабря 2025 17:56 Общество
Нижегородскую Ассоциацию многодетных семей поздравили с 20-летним юбилеем

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное чествование многодетных семей региона. Мероприятие, прошедшее на площадке центра КУПНО.Старт, было приурочено к 20-летнему юбилею Ассоциации многодетных семей Нижегородской области, которая работает в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья».  Праздник прошел при поддержке правительства региона и Волонтерского центра Нижегородской области.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости - министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова и др.

«Ассоциация сегодня объединяет более 30 тысяч многодетных семей и является важной площадкой, которая оказывает поддержку, способствует развитию семейных ценностей и повышению общественной активности родителей, а также принимает участие в разработке важных законодательных программ и инициатив в этом направлении. Будем продолжать работать», - сообщила председатель Нижегородской областной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Татьяна Мальцева.

В ходе праздничной программы гости вручили многодетным мамам благодарственные письма от регионального правительства и Ассоциации. Всего было отмечено более 100 многодетных матерей из разных уголков региона.

«Я счастлива быть с вами в этот праздничный день! Для каждой женщины быть мамой, иметь ребенка — это невероятное счастье, к которому стремятся многие. А ваше счастье, умноженное на три и более раз, делает вас счастливейшими женщинами! Спасибо вам за вашу бескорыстную любовь и труд на благо наших детей, а значит - и нашего государства», - отметила Оксана Кислицына.

Игорь Седых рассказал об успехах Нижегородской области в сфере демографической политики, признанных на уровне России. Регион находится в лидерах по числу и эффективности мер поддержки рождаемости.  Сегодня в Нижегородской области насчитывается более 36 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности свыше 120 тысяч детей, и каждый год их число увеличивается.

 «36 тысяч нижегородских многодетных семей - это огромная сила и наша большая гордость! И Ассоциация - тот самый стержень, который помогает им достигать общих целей. Своим примером они делают многодетность красивой, почётной и по-настоящему счастливой историей. Пусть впереди будет ещё больше совместных добрых дел», - подчеркнул Игорь Седых.

 «Для Волонтерского центра большая честь - быть частью такого душевного и важного праздника. От всей души поздравляю Ассоциацию с 20-летним юбилеем! Это огромный путь, полный реальных дел и добрых перемен. Желаю вам неиссякаемых сил, процветания и, конечно, миллионов улыбок ваших детей!» - сказала генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Церемонию награждения дополнили яркие творческие выступления детских коллективов, создавшие по-настоящему праздничную и теплую атмосферу.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Многодетные семьи Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных