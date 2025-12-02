Нижегородскую Ассоциацию многодетных семей поздравили с 20-летним юбилеем Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное чествование многодетных семей региона. Мероприятие, прошедшее на площадке центра КУПНО.Старт, было приурочено к 20-летнему юбилею Ассоциации многодетных семей Нижегородской области, которая работает в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья». Праздник прошел при поддержке правительства региона и Волонтерского центра Нижегородской области.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости - министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова и др.

«Ассоциация сегодня объединяет более 30 тысяч многодетных семей и является важной площадкой, которая оказывает поддержку, способствует развитию семейных ценностей и повышению общественной активности родителей, а также принимает участие в разработке важных законодательных программ и инициатив в этом направлении. Будем продолжать работать», - сообщила председатель Нижегородской областной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Татьяна Мальцева.

В ходе праздничной программы гости вручили многодетным мамам благодарственные письма от регионального правительства и Ассоциации. Всего было отмечено более 100 многодетных матерей из разных уголков региона.

«Я счастлива быть с вами в этот праздничный день! Для каждой женщины быть мамой, иметь ребенка — это невероятное счастье, к которому стремятся многие. А ваше счастье, умноженное на три и более раз, делает вас счастливейшими женщинами! Спасибо вам за вашу бескорыстную любовь и труд на благо наших детей, а значит - и нашего государства», - отметила Оксана Кислицына.

Игорь Седых рассказал об успехах Нижегородской области в сфере демографической политики, признанных на уровне России. Регион находится в лидерах по числу и эффективности мер поддержки рождаемости. Сегодня в Нижегородской области насчитывается более 36 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности свыше 120 тысяч детей, и каждый год их число увеличивается.

«36 тысяч нижегородских многодетных семей - это огромная сила и наша большая гордость! И Ассоциация - тот самый стержень, который помогает им достигать общих целей. Своим примером они делают многодетность красивой, почётной и по-настоящему счастливой историей. Пусть впереди будет ещё больше совместных добрых дел», - подчеркнул Игорь Седых.

«Для Волонтерского центра большая честь - быть частью такого душевного и важного праздника. От всей души поздравляю Ассоциацию с 20-летним юбилеем! Это огромный путь, полный реальных дел и добрых перемен. Желаю вам неиссякаемых сил, процветания и, конечно, миллионов улыбок ваших детей!» - сказала генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Церемонию награждения дополнили яркие творческие выступления детских коллективов, создавшие по-настоящему праздничную и теплую атмосферу.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».