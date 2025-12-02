Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 17:50За ноябрь в Нижегородской области пропали 128 человек
02 декабря 2025 17:41Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи
02 декабря 2025 17:30261 "зайца" оштрафовали в нижегородском транспорте в ноябре
02 декабря 2025 17:17Нижегородские власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской
02 декабря 2025 17:08Нижегородских учителей поощрят рублем за отличников ЕГЭ
02 декабря 2025 17:00В Госдуме призвали к отмене доплаты за площадь при расселении аварийных домов
02 декабря 2025 16:15Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся
02 декабря 2025 16:04Более 61 тысячи заявок подано на III Всероссийскую муниципальную премию "Служение"
02 декабря 2025 15:58Житель Городца вернул украденного картонного мальчика и извинился
02 декабря 2025 15:53"Коробка храбрости": тысячи подарков для юных пациентов в честь 24-летия партии "Единая Россия"
Общество

Специалисты "Поезда здоровья" оказали стоматологическую помощь детям с РАС еще в двух округах

02 декабря 2025 10:46 Общество
Специалисты Поезда здоровья оказали стоматологическую помощь детям с РАС еще в двух округах

Фото: минздрав Нижегородской области

Мобильный стоматологический комплекс «Поезд здоровья» в рамках социального проекта «Здоровая улыбка особенных детей» побывал еще в двух округах Нижегородской области – Выксунском и Краснобаковском. В этих муниципалитетах врачи оказали стоматологическую помощь почти 25 юным пациентам с расстройством аутистического спектра.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, в ходе приемов у юных пациентов были проведены осмотры, процедуры профессиональной гигиены, лечение кариеса и пульпита, серебрение и удаление зубов.

А для родителей были организованы лекции-беседы, на которых специалисты рассказывали, как подготовить ребенка с РАС к стоматологическому приему и куда можно обратиться за помощью в Нижнем Новгороде. Кроме того, взрослых проинформировали о методах профилактики стоматологических заболеваний у детей.

«Каждая поездка стоматологического «Поезда здоровья» подтверждает востребованность и важность нашего проекта. Мы не просто лечим зубы, а помогаем детям с особенностями здоровья адаптироваться к стоматологическому приему, снижаем их тревожность с помощью специальных методик. Охват новых населенных пунктов для нас – ключевая задача. Обязательно продолжим эту работу», – отметил главный врач Областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин.

Напомним, социальный проект «Здоровая улыбка особенных детей» реализуется в Нижегородской области с июля 2025 года. За это время передвижной стоматологический комплекс принял более 100 пациентов с расстройством аутистического спектра из Арзамаса, Павлова, Володарска, Лукоянова, Выксы, Красных Баков и Кстовского района Нижнего Новгорода.

Организаторами проекта выступают Нижегородская ассоциация стоматологов, Центр социального развития Нижегородской области, Областная стоматологическая поликлиника, Общественная палата региона и Приволжский исследовательский медицинский университет. Проект направлен на повышение качества жизни детей с РАС и обеспечение их доступной стоматологической помощью.

Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года и способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных