Специалисты "Поезда здоровья" оказали стоматологическую помощь детям с РАС еще в двух округах Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Мобильный стоматологический комплекс «Поезд здоровья» в рамках социального проекта «Здоровая улыбка особенных детей» побывал еще в двух округах Нижегородской области – Выксунском и Краснобаковском. В этих муниципалитетах врачи оказали стоматологическую помощь почти 25 юным пациентам с расстройством аутистического спектра.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, в ходе приемов у юных пациентов были проведены осмотры, процедуры профессиональной гигиены, лечение кариеса и пульпита, серебрение и удаление зубов.

А для родителей были организованы лекции-беседы, на которых специалисты рассказывали, как подготовить ребенка с РАС к стоматологическому приему и куда можно обратиться за помощью в Нижнем Новгороде. Кроме того, взрослых проинформировали о методах профилактики стоматологических заболеваний у детей.

«Каждая поездка стоматологического «Поезда здоровья» подтверждает востребованность и важность нашего проекта. Мы не просто лечим зубы, а помогаем детям с особенностями здоровья адаптироваться к стоматологическому приему, снижаем их тревожность с помощью специальных методик. Охват новых населенных пунктов для нас – ключевая задача. Обязательно продолжим эту работу», – отметил главный врач Областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин.

Напомним, социальный проект «Здоровая улыбка особенных детей» реализуется в Нижегородской области с июля 2025 года. За это время передвижной стоматологический комплекс принял более 100 пациентов с расстройством аутистического спектра из Арзамаса, Павлова, Володарска, Лукоянова, Выксы, Красных Баков и Кстовского района Нижнего Новгорода.

Организаторами проекта выступают Нижегородская ассоциация стоматологов, Центр социального развития Нижегородской области, Областная стоматологическая поликлиника, Общественная палата региона и Приволжский исследовательский медицинский университет. Проект направлен на повышение качества жизни детей с РАС и обеспечение их доступной стоматологической помощью.

Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года и способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.