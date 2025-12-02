Более 1,4 тысячи вакансий заявили на портале "Работа России" компании АПК в Нижегородской области Экономика

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Более 1,4 тысячи вакансий заявили компании АПК на портале «Работа России» в Нижегородской области. Предложения о трудоустройстве оставили свыше 100 сельхозпредприятий региона.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что сектор АПК в регионе активно развивается и постоянно требует притока новых кадров. Есть спрос на специалистов как с высшим, так и со средним специальным образованием.

«Сегодня в АПК региона реализуется около 100 инвестиционных проектов, предполагающих создание пяти тысяч рабочих мест. Работники на предприятиях нужны и будут востребованы в будущем. Для поддержки тех, кто выберет для себя аграрную специальность, у нас введены стипендии, выплачиваются «подъемные», а с прошлого года увеличен лимит поддержки на приобретение жилья до двух миллионов рублей. Кроме того, регион активно участвует в программе комплексного развития сельских территорий, направленной на повышение качества жизни. С каждым годом сельское хозяйство становится все более технологичной, современной и перспективной сферой», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Среди наиболее востребованных профессий — тракторист, водитель автомобиля, животновод, ветеринарный врач (фельдшер), агроном и зоотехник. Высокий уровень зарплаты - до 100 тысяч рублей - работодатели предлагают зоотехникам. Кандидаты должны иметь высшее профильное образование, опыт работы от года, знание основ ветеринарии, технологий кормления и содержания животных.

Агрономам и животноводам компании готовы платить 90 тысяч рублей. Для трудоустройства на позицию агронома необходимо среднее профессиональное образование, опыт работы от года, наличие водительских прав категории «B». Специалист будет выращивать зерновые культуры и контролировать качество полевых работ. Для трудоустройства на должность животновода достаточно общего среднего образования.

«Сегодня сельхозпредприятия Нижегородской области предлагают соискателям широкий выбор перспективных и стабильных рабочих мест с достойным уровнем дохода. Задача нашего кадрового центра — не просто информировать о вакансиях, а еще активно помогать нижегородцам найти свое место в этой отрасли. Мы консультируем соискателей, проводим профориентационные мероприятия, направляем на переобучение, чтобы потенциал каждого человека соответствовал запросам современного агропрома», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

«Сегодняшний аграрий ждет не просто исполнителя, а технически подкованного специалиста, владеющего современными технологиями. Наша ключевая задача — обеспечить эффективное взаимодействие между работодателем и соискателем, используя для этого все инструменты в сфере занятости, включая портал «Работа России», — подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Специалисты службы занятости готовы оказать бесплатную консультацию по поиску работы, составлению резюме и прохождению собеседования. Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru). Соискатели могут подать заявку, пройти отбор и получить приглашение на работу в полностью дистанционном формате.

В Минсельхозе напомнили, что в регионе действует программа поддержки кадров. Для молодых специалистов сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств в возрасте до 35 лет включительно, получивших высшее или среднее профессиональное образование по специальностям в сфере АПК, предусмотрены ежемесячные выплаты в течение двух лет в размере 8 или 6 тысяч рублей. При обязательстве отработать в организации не менее пяти лет – выплата пособия в размере 500 или 400 тысяч рублей. В качестве альтернативы пособию молодые специалисты и работники востребованных профессий могут улучшить свои жилищные условия, оформив единовременную целевую выплату в размере 2 млн рублей.

Кроме того, в целях мотивации выпускников школ к получению образования аграрного профиля предусмотрена выплата аграрной стипендии для студентов-очников, обучающихся в вузах и техникумах на бюджетных местах по наиболее востребованным сельскохозяйственным специальностям, при условии заключения соглашения о дальнейшем трудоустройстве с конкретной сельхозорганизацией региона.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.