Общество

Три финалиста из Нижегородской области вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов общества "Знание"

02 декабря 2025 12:02 Общество
Три финалиста из Нижегородской области вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов общества Знание

Фото: Российское общество "Знание"

Три команды из учебных заведений Нижегородской области вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, отборочный этап которого завершился 27 ноября. В целом по результатам экспертной оценки в шорт-лист вошло 143 финалиста: это 136 вузов и филиалов из 58 регионов России. Проект реализуется обществом «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.

Конкурс команд вузов направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Теперь участникам предстоят очные выступления в вузах и защита проектов перед жюри в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности.

Всего от девяти вузов и филиалов вузов Нижегородской области было получено 19 заявок. На первом этапе заявки прошли проверку на соответствие положению конкурса и получили оценку экспертного совета по количественным и качественным критериям. Три команды финалистов от региона – это участники, представляющие Нижегородский институт управления –– филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

«Конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который мы проводим совместно с российским обществом «Знание», помог нам и нашему экспертному совету увидеть и оценить результаты деятельности команд за период 2023-2025 годов. Критерии для оценки заявок команд вузов были ориентированы на выявление условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах. Этот год пилотный для нашего конкурса, в следующем году вместе с нашим проректорским сообществом мы сделаем его еще лучше и, уверена, увидим ещё больше заявок и команд-победителей! Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Финалистам желаю удачи на очных защитах. Буду болеть за каждого. Вместе мы сможем больше!» — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Всего на конкурс поступило 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. В шорт-лист попали 143 финалиста.

«Конкурс позволил нам в очередной раз убедиться в том, что в российских вузах сформированы профессиональные команды, которые успешно ведут системную работу по ключевым направлениям молодежной политики. Конкурсанты - опытные управленцы, которые не ограничиваются формальными проектами. Они выстраивают новые модели работы, внедряют эффективные практики, меняют среду, берут на себя ответственность. Именно такие команды становятся драйверами изменений и формируют современную инфраструктуру молодежной политики. Хочу пожелать всем участникам успеха на заключительном этапе», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Количество финалистов по шести основным номинациям распределилось следующим образом: 25  — в номинации «Патриотическое воспитание и единство народов России»; 25 — «Медиа и творчество»; 25 — «Добровольчество и экология»; 23 — «Профориентационная работа и работа с выпускниками»; 20 — «Спорт и туризм»; 13 — «Молодые семьи и социальная сфера».

Пять участников прошли в финал специальной номинации «Просветительская деятельность» для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию, семь команд стали финалистами в специальной номинации «Самая молодежная команда мечты» для команд с лучшей корпоративной культурой.

Пятерку регионов-лидеров по количеству команд-финалистов составили Москва (19), Санкт-Петербург (8), Республика Башкортостан (7), Республика Татарстан (6) и Волгоградская область (5).

Распределение финалистов по категориям сложилось так: среди головных вузов в категории «Контингент не менее 9 000 человек» — 30; в категории «Контингент не более 8 999 и не менее 4 000 человек» — 30; в категории «Контингент не более 3 999 и не менее 100 человек» — 28. Для филиалов в категории «Контингент не более 3 999 и не менее 100 человек» — 25 финалистов, а в категории «Контингент не более 1 499 и не менее 100 человек» — 18 финалистов.

Экспертный совет оценивал практики и форматы работы участников по ключевым критериям: грантовая поддержка, использование средств, качество партнерских связей, уровень инфраструктуры, информационная активность, достижения, корпоративная культура и просветительская деятельность вуза. В состав совета вошли 117 экспертов, в том числе депутаты Государственной думы РФ Виктория Родина и Екатерина Стенякина, начальник отдела семейной политики департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Евгения Котова, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Илья Бубнов, директор департамента по работе с образовательными организациями общества «Знание» Альбина Бикбулатова, руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов, начальник отдела по работе с вузами Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» Надежда Русакова и другие.

В декабре представители 136 лучших команд по молодежной политике и воспитательной деятельности презентуют свои проекты в формате очных лекций на базе крупнейших российских вузов, а также выступят перед почетным жюри с презентацией конкурсных проектов.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. 18 декабря особыми наградами отметят 27 проектов команд в основных номинациях, а также победителей в специальных номинациях: «Просветительская деятельность» для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и «Самая молодежная команда мечты» для команд с лучшей корпоративной культурой.

«Знание» — просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России. С момента перезагрузки сообщество лекторов «Знания» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 190 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Конкурсы Молодежь Общество "Знание"
Главная  |  Архив  |  2025
