Жители Нижнего Новгорода назвали самые недооцененные профессии Общество

Жители Нижнего Новгорода считают, что больше всего на рынке труда недооценен труд работников образования и медицины, а также производственной и строительной сфер. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Четверть респондентов (25%) заявили, что недостаточно зарабатывают педагоги и воспитатели. Еще 19% уверены, что занижены зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер.

12% опрошенных считают, что выше должна быть оплата труда квалифицированных рабочих на заводах и стройках. 9% выступили за повышение доходов уборщиков и дворников.

По 6% голосов набрали инженерные работники и сотрудники торговли — продавцы и кассиры. 4% участников опроса назвали недооцененной профессию бухгалтера. Столько же респондентов полагают, что в стране в целом недооцениваются практически все виды труда. Еще 3% обратили внимание на низкие зарплаты в бюджетной сфере.

Мужчины чаще говорили о необходимости пересмотра зарплат рабочих и инженерно-технических специалистов. Женщины, в свою очередь, чаще отмечали недооцененность труда учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что по мнению нижегородцев минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 50 800 рублей в месяц.

Также стало известно, что в 2025 году в Нижегородской области больше всего зарабатывали бурильщики - им предлагали в среднем свыше 179 тысяч рублей в месяц.