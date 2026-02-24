Эксклюзив
Общество

Проект "Социальный участковый" получил диплом фестиваля "Черноречье ФЕСТ"

24 февраля 2026 11:54 Общество
Проект Социальный участковый получил диплом фестиваля Черноречье ФЕСТ

Фото: организаторы проекта

Общественный губернаторский проект Нижегородской области "Социальный участковый" отмечен дипломом IV Открытого российского фестиваля отечественного кино "Черноречье ФЕСТ" (6+), который проходил с 18 по 22 февраля в Дзержинске.

Короткометражные ленты о работе социальных участковых снимались в Нижнем Новгороде в течение шести месяцев и стали самостоятельным кинематографическим продуктом. Они объединены в триптих (6+). Серия "Наследие" посвящена теме преемственности и передачи традиций служения людям. "Папки" рассказывает романтическую историю о тех, кто находит в проекте не только призвание, но и личное счастье. "Подъезд" — это юмористический сюжет о жителях одного дома, чьи бытовые и коммунальные вопросы помогает решать социальный участковый.

Фильмы о проекте представили в формате предпоказа фестивальной программы, их демонстрировали на протяжении трёх дней кинопоказов.

Премьера состоялась в декабре 2025 года во время подведения итогов реализации проекта. Участие в "Черноречье ФЕСТ" позволило представить ленты широкой аудитории и подчеркнуть значимость социальной тематики в региональном кино.

Оргкомитет фестиваля поблагодарил проект за вклад в развитие региона, а также в укрепление его общественного и культурного потенциала. 

Показы проходили в Дзержинском театре драмы, Дворце культуры химиков и Дзержинском театре кукол. В основную программу фестиваля вошли фильмы военной тематики, мультфильмы из коллекции "Союзмультфильм", театральные постановки и мастер-классы артистов театра и кино.

Добавим, что фестиваль "Черноречье ФЕСТ" проводится с 2023 года и за это время стал одной из культурных визитных карточек Дзержинска. В разные годы в нем участвовали известные режиссеры и актеры, а зрителям представляли современные отечественные премьеры. 

В 2026 году фестиваль был посвящен Году единства народов России и теме патриотизма. Мероприятие прошло при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Дзержинска.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

